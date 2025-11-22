Gulyás Michelle nem csupán sport, de a divat világában is rendkívül aktív. Szerepelt már divatbemutatón, sőt, ő nyitotta meg Demeter Richárd 2025/26-os őszi-téli kollekciójának kifutós bemutatóját. Az olimpiai bajnok öttusázó szerint a divat az önkifejezés egy módja, és a hangulatától függően szeret viselni különböző stílusú ruhákat, legyen szó sportos vagy elegáns öltözetről.

Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Nos, az idei öttusa-vb-ről kézsérülése miatt lemaradt gyönyörű magyar sportolónőnek ezúttal nem kellett messzire mennie, hogy a Párizsi vagy New York-i Divathéten érezze magát.

Ugyanis november 21-23. között második alkalommal került megrendezésre az ELLE DESIGN POP-UP, ahol ezen a hétvégén több, mint 80 hazai és regionális tervező mutatja be a kollekcióját. A rendezvényen Gulyás Michelle is részt vett, amiről a közösségi oldalán osztott meg néhány fotót. A Párizsban olimpiai aranyérmet nyert sportolónő térdig érő csizmát és derékig dekoltált fekete estélyit viselt