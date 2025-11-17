Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az olimpiai- és Európa-bajnoki bronzérmes, világbajnoki ezüstérmes magyar válogatott vízilabdázó megint lenyűgözte a rajongóit. Gurisatti Gréta a közösségi oldalán mutatta meg magát, na meg a hihetetlenül dögös fürdőruháját.

A Ferencváros válogatott klasszisa, Gurisatti Gréta rendre meglepi a rajongóit egy-egy dögös poszttal.

Gurisatti Gréta az egyik legszebb magyar pólós
Gurisatti Gréta az egyik legszebb magyar pólós
Fotó: Gurisatti Gréta Facebook-oldala

Hihetetlenül dögös Gurisatti Gréta

Ezúttal sem volt ez másként,

 a legújabb bejegyzésében igazán vadóc módon pózol a szexi fürdőruhában.

Nem is csoda, hogy a rajongói el vannak tőle ragadtatva. Gurisatti Grétát a Facebookon 14 ezren, míg az Instagram-oldalán több mint 60 ezren követik. A legújabb posztját is több százan kedvelték már.

A klasszis játékossal kapcsolatban érdekesség, hogy búvárúszóként kezdett sportolni, ami nem is annyira meglepő: édesapja Gurisatti Gyula világbajnok búvárúszó, para sportlövő.

Kiderült, mennyire súlyos a kórházba került magyar válogatott játékos sérülése
Súlyos sérülést szenvedett, kórházba vitték a magyar válogatott játékosát
Férjhez ment Gurisatti Gréta, a Fradi csodaszép pólóklasszisa - videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!