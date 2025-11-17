Az olimpiai- és Európa-bajnoki bronzérmes, világbajnoki ezüstérmes magyar válogatott vízilabdázó megint lenyűgözte a rajongóit. Gurisatti Gréta a közösségi oldalán mutatta meg magát, na meg a hihetetlenül dögös fürdőruháját.
A Ferencváros válogatott klasszisa, Gurisatti Gréta rendre meglepi a rajongóit egy-egy dögös poszttal.
Hihetetlenül dögös Gurisatti Gréta
Ezúttal sem volt ez másként,
a legújabb bejegyzésében igazán vadóc módon pózol a szexi fürdőruhában.
Nem is csoda, hogy a rajongói el vannak tőle ragadtatva. Gurisatti Grétát a Facebookon 14 ezren, míg az Instagram-oldalán több mint 60 ezren követik. A legújabb posztját is több százan kedvelték már.
A klasszis játékossal kapcsolatban érdekesség, hogy búvárúszóként kezdett sportolni, ami nem is annyira meglepő: édesapja Gurisatti Gyula világbajnok búvárúszó, para sportlövő.
