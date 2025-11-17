A Ferencváros válogatott klasszisa, Gurisatti Gréta rendre meglepi a rajongóit egy-egy dögös poszttal.

Gurisatti Gréta az egyik legszebb magyar pólós

Fotó: Gurisatti Gréta Facebook-oldala

Hihetetlenül dögös Gurisatti Gréta

Ezúttal sem volt ez másként,

a legújabb bejegyzésében igazán vadóc módon pózol a szexi fürdőruhában.

Nem is csoda, hogy a rajongói el vannak tőle ragadtatva. Gurisatti Grétát a Facebookon 14 ezren, míg az Instagram-oldalán több mint 60 ezren követik. A legújabb posztját is több százan kedvelték már.

A klasszis játékossal kapcsolatban érdekesség, hogy búvárúszóként kezdett sportolni, ami nem is annyira meglepő: édesapja Gurisatti Gyula világbajnok búvárúszó, para sportlövő.