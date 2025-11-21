A Fenerbahce 27 csatára, Kerem Aktürkoglu ellen a Warner Bros indított pert a szerzői jogok megsértése miatt, miután az elmúlt négy évben rendszeresen használta az expelliarmus (a lefegyverző bűbáj varázsigéje a Harry Potter-univerzumban) gólörömöt.
A Harry Potter miatt kerül nagy bajba Aktürkoglu?
A korábbi Benfica-támadót – aki 49 válogatott meccsen lépett pályára Törökország nemzeti csapatában –
sok rajongója „Kerem Potter”-nek is nevezi. A becenév egy közösségi médiás posztból származik, ahol kerek szemüveget viselt még a Galatasaray játékosaként.
Éles szemű rajongók észrevették, hogy a Harry Potter Gryffindor színeit (a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskola négy házának egyike) viseli – innen kapta a „Turkish wizard”, aza a török varázsló nevet.
A hollywoodi óriás, a Warner Bros közölte, hogy a „Harry Potter”, a Hogwarts és a Gryffindor törökországban védjegyek. A per szerint olyan gesztusokat, mint amilyet Aktürkoglu is használ, nem lehet engedély nélkül alkalmazni. Az amerikai cég közölte, hogy ezek a védjegyek az ikonikus könyveken és filmeken túlmutatnak, globálisan is jelentős kereskedelmi értékkel bírnak.
Bírósági dokumentumok között védjegyregisztrációs táblázatok és a játékos Instagram- és Twitter-posztjainak képernyőfotói is szerepeltek. A filmes cég állítása szerint a futballista közvetlenül hivatkozott ezekre a márkákra.
A hírek szerint a közösségi média videói között zenei részletek is voltak a szeretett franchise-ból – például a népszerű „Hedwig’s Theme” dallam. A felvételek néhány posztján animációk voltak láthatók, amelyek hasonlítottak Harry Potter karaktereire, a Hogwarts címerére, illetve a filmek díszítésére.
A kereset szerint Harry Potter-szerű gólörömöket mutatott be a pályán – többek között varázspálcás gesztusokat. A Warner Bros állítólag azt is kifogásolta, hogy az összes bizonyítékként szolgáló elemet engedély nélkül használta – ami szerzői jogi és védjegyszegésnek is minősül.
A cég szerint minden egyes eset sérti a jogtulajdonos gazdasági és erkölcsi jogait. A Warner Bros periratában kérte a bíróságot, hogy rendeljen el szakértői vizsgálatot a játékos közösségi média megosztásainak elemzésére. Ez a vizsgálat eldöntené, hogy tartalmaznak-e szerzői jog által védett zenét, karaktereket vagy más vizuális elemeket a Harry Potter univerzumból.
A kérelemben az is szerepelt, hogy a vizsgálat titkosan történjen, ne értesítsék a játékost, aki a hírek szerint jelenleg kisebb sérüléssel bajlódik, így kérdéses a jövő heti játéka a Fradi elleni csütörtöki El-meccsen.
A török sztárfocista ügyvédje így reagált:
Kerem Aktürkoglu 1998-ban született. A Harry Potter karakter 1997-ben kezdett el világszerte terjedni. Nem lenne helyes jogi problémát találni Aktürkoglu gólörömében, amelyet gyermekkora egyik kedvelt karaktere inspirált.
- Kapcsolódó cikkek: