A Fenerbahce 27 csatára, Kerem Aktürkoglu ellen a Warner Bros indított pert a szerzői jogok megsértése miatt, miután az elmúlt négy évben rendszeresen használta az expelliarmus (a lefegyverző bűbáj varázsigéje a Harry Potter-univerzumban) gólörömöt.

A török Harry Potter, Kerem Aktürkoglu nagy bajba kerülhet

Fotó: ELIF OZTURK / ANADOLU

A Harry Potter miatt kerül nagy bajba Aktürkoglu?

A korábbi Benfica-támadót – aki 49 válogatott meccsen lépett pályára Törökország nemzeti csapatában –

sok rajongója „Kerem Potter”-nek is nevezi. A becenév egy közösségi médiás posztból származik, ahol kerek szemüveget viselt még a Galatasaray játékosaként.

Kerem Aktürkoglu a Galata játékosaként is istenítette Harry Pottert

Fotó: Kerem Aktürkoglu/Instagram

Éles szemű rajongók észrevették, hogy a Harry Potter Gryffindor színeit (a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskola négy házának egyike) viseli – innen kapta a „Turkish wizard”, aza a török varázsló nevet.

A hollywoodi óriás, a Warner Bros közölte, hogy a „Harry Potter”, a Hogwarts és a Gryffindor törökországban védjegyek. A per szerint olyan gesztusokat, mint amilyet Aktürkoglu is használ, nem lehet engedély nélkül alkalmazni. Az amerikai cég közölte, hogy ezek a védjegyek az ikonikus könyveken és filmeken túlmutatnak, globálisan is jelentős kereskedelmi értékkel bírnak.

Bírósági dokumentumok között védjegyregisztrációs táblázatok és a játékos Instagram- és Twitter-posztjainak képernyőfotói is szerepeltek. A filmes cég állítása szerint a futballista közvetlenül hivatkozott ezekre a márkákra.

Warner Bros, Harry Potter markasına ait ögeleri izinsiz kullandığı gerekçesiyle Kerem Aktürkoğlu'na dava açtı. pic.twitter.com/eP7ryRdRqF — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) November 20, 2025

A hírek szerint a közösségi média videói között zenei részletek is voltak a szeretett franchise-ból – például a népszerű „Hedwig’s Theme” dallam. A felvételek néhány posztján animációk voltak láthatók, amelyek hasonlítottak Harry Potter karaktereire, a Hogwarts címerére, illetve a filmek díszítésére.

A kereset szerint Harry Potter-szerű gólörömöket mutatott be a pályán – többek között varázspálcás gesztusokat. A Warner Bros állítólag azt is kifogásolta, hogy az összes bizonyítékként szolgáló elemet engedély nélkül használta – ami szerzői jogi és védjegyszegésnek is minősül.

A cég szerint minden egyes eset sérti a jogtulajdonos gazdasági és erkölcsi jogait. A Warner Bros periratában kérte a bíróságot, hogy rendeljen el szakértői vizsgálatot a játékos közösségi média megosztásainak elemzésére. Ez a vizsgálat eldöntené, hogy tartalmaznak-e szerzői jog által védett zenét, karaktereket vagy más vizuális elemeket a Harry Potter univerzumból.