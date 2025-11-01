Zlatan Ibrahimovic megint megvillantotta kidolgozott felsőtestét, ám ezúttal nem az önimádat és a magamutogatás vágya vezérelte, legalábbis nem az állt a középpontban. A 44 éves korábbi focista ezúttal arcfestéket ragadott, és igazi Jokerré változtatta magát.

Itt még elegáns öltönyben feszített Zlatan Ibrahimovic Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Soha nem lehet tudni, mire készül, de biztos, hogy mindig előáll valami újjal. Zlatan Ibrahimovic ezúttal kifest(t)ette az arcát, hatalmas, elnyújtott szájat pingáltatott magára, s lila öltönybe bújt. Igazi Joker lett, megelevenítette a Batman-filmek legendás gonosz-bohóc karakterét.

– Mosolyogj, mert összezavarja az embereket!

– írta bejegyzése alá a 44 éves ex-focista, akit közel 40 millióan követnek a Facebookon. A rajongók reakció alapján elérte a célját, sokan nem tudják mire vélni a nagy átalakulást. A hozzászólók többségének ugyanakkor tetszik az „új” Zlatan, akad, aki szerint ez egy igazi önismereti játék a svédnek, aki valójában ugyanolyan összetett személyiség, mint a filmbeli karakter. Joker az egyik legismertebb gonosz a popkultúrában, egy igazi bűnözőzseni, pszichopata, szadista, aki fekete humorral gyilkol Gotham utcáin.

Ibrahimovic mosolya

A világsztár időzítése vélhetően nem véletlen, Halloween ünnepére esik.

A kelták hite szerint október 31-én este a holtak szellemei visszatérnek, és mivel beköltözhetnek az élőkbe, az élők félelmükben különféle álcázó maskarákat öltöttek, mert ezzel akarták becsapni és összezavarni a holtak szellemeit.

A két éve visszavonult támadó elérte a kellő hatást, kérdés, hogy a szurkolók vágya is teljesül-e: vasárnap este önfeledten mosolyoghat-e az AC Milan-Roma olasz bajnoki rangadó végén a milánóiak elnöki tanácsadójaként.

Ki a félemetesebb?

Ibrahimovic természetesen nem az egyetlen a sport világában, aki ünnepli a Halloweent. Napjaink egyik legjobb góllövője, ilyen formán a svéd méltó követője, Erling Haland sem maradt ki a mókázásból.

A 25 éves norvég mosolygós helyett inkább sokkolósra vette a figurát, és a boltban, illetve a nyílt utcán rémisztgette az embereket.

A Manchester City a klubszezonban 16 mérkőzésen 18 mérkőzésen járó támadója vasárnap a Premier League meglepetéscsapatát, a második helyen álló Bournemouth-t nem megnevettetni, hanem elszomorítani akarja...