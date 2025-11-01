Zlatan Ibrahimovic megint megvillantotta kidolgozott felsőtestét, ám ezúttal nem az önimádat és a magamutogatás vágya vezérelte, legalábbis nem az állt a középpontban. A 44 éves korábbi focista ezúttal arcfestéket ragadott, és igazi Jokerré változtatta magát.
Soha nem lehet tudni, mire készül, de biztos, hogy mindig előáll valami újjal. Zlatan Ibrahimovic ezúttal kifest(t)ette az arcát, hatalmas, elnyújtott szájat pingáltatott magára, s lila öltönybe bújt. Igazi Joker lett, megelevenítette a Batman-filmek legendás gonosz-bohóc karakterét.
– Mosolyogj, mert összezavarja az embereket!
– írta bejegyzése alá a 44 éves ex-focista, akit közel 40 millióan követnek a Facebookon. A rajongók reakció alapján elérte a célját, sokan nem tudják mire vélni a nagy átalakulást. A hozzászólók többségének ugyanakkor tetszik az „új” Zlatan, akad, aki szerint ez egy igazi önismereti játék a svédnek, aki valójában ugyanolyan összetett személyiség, mint a filmbeli karakter. Joker az egyik legismertebb gonosz a popkultúrában, egy igazi bűnözőzseni, pszichopata, szadista, aki fekete humorral gyilkol Gotham utcáin.
Ibrahimovic mosolya
A világsztár időzítése vélhetően nem véletlen, Halloween ünnepére esik.
A kelták hite szerint október 31-én este a holtak szellemei visszatérnek, és mivel beköltözhetnek az élőkbe, az élők félelmükben különféle álcázó maskarákat öltöttek, mert ezzel akarták becsapni és összezavarni a holtak szellemeit.
A két éve visszavonult támadó elérte a kellő hatást, kérdés, hogy a szurkolók vágya is teljesül-e: vasárnap este önfeledten mosolyoghat-e az AC Milan-Roma olasz bajnoki rangadó végén a milánóiak elnöki tanácsadójaként.
Ki a félemetesebb?
Ibrahimovic természetesen nem az egyetlen a sport világában, aki ünnepli a Halloweent. Napjaink egyik legjobb góllövője, ilyen formán a svéd méltó követője, Erling Haland sem maradt ki a mókázásból.
A 25 éves norvég mosolygós helyett inkább sokkolósra vette a figurát, és a boltban, illetve a nyílt utcán rémisztgette az embereket.
A Manchester City a klubszezonban 16 mérkőzésen 18 mérkőzésen járó támadója vasárnap a Premier League meglepetéscsapatát, a második helyen álló Bournemouth-t nem megnevettetni, hanem elszomorítani akarja...