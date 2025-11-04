James Maddison és a gyönyörű párja, Kennedy Alexa korábban is többször néztek már szülői örömök elé.

James Maddison és a gyönyörű párja, Kennedy Alexa

Fotó: Kennedy Alexa/Instagram

James Maddisonék újabb ikrei

Első gyermekük, Leo 2021-ben született, egy évvel azután, hogy 2020-ban bejelentették, hogy hivatalosan is egy párt alkotnak. 2023-ban aztán újabb meglepetést hozott az életük: Maddison és Alexa ikreket kaptak, Delilah-t és Rome-ot – mindössze pár nappal azután, hogy a középpályás a Leicester Cityből a Tottenham Hotspurhöz igazolt.

Most, alig két évvel később, újra ikrekkel bővült a Maddison család, ami rendkívül ritka jelenség – statisztikailag csupán 1 az 50 000-hez az esély arra, hogy valaki kétszer is ikrekkel legyen várandós.

A 28 éves angol válogatott játékos humorosan jelentette be a hírt a közösségi médiában:

Jensen & Frankie Maddison 30.10.25. Ötfős csapat kész

– írta, utalva arra, hogy gyermekeivel már egy kispályás focicsapatot is ki tudna állítani.

Jensen & Frankie Maddison🩵💗 30.10.25

Five a side team complete🥹🤍 pic.twitter.com/o805WjZ7Td — James Maddison (@Madders10) November 3, 2025

A poszthoz egy megható fotót is mellékelt a babákról, akik egy mózeskosárban pihennek. A rajongók elárasztották az X (korábban Twitter) bejegyzést gratuláló üzenetekkel és kedves kommentekkel: „Gratulálunk, Madders!”, „Gyönyörűek!” – írták sokan.

Maddison és Alexa még júniusban osztották meg, hogy ismét babát várnak, akkor egy tengerparti videóban láthatták a követők Alexa gömbölyödő pocakját.

A pályán viszont most kevesebb öröm jutott Maddisonnak: a 2023-as leigazolása után ugyan remekül kezdett a Tottenham együttesében, ám több sérülés hátráltatta. A csapat tavaly eljutott az Európa-liga győzelemig, de a középpályás már nem tudott pályára lépni sérülése miatt. Nyáron visszatért az edzésekhez, ám a Newcastle elleni felkészülési meccsen súlyos térdsérülést szenvedett, így a 2025/26-os idény nagy részét kénytelen lesz kihagyni.