A világ legszexisebb röplabdázója ismét felrobbantotta az Instagramot. Kayla Simmons ezúttal Törökországból posztolt egy igencsak pikáns videót. A 30 éves amerikai sportoló és influenszer egy szappanos, forró fürdőben mutatkozott, amelyben – a rajongók szerint – meztelenül lazított.

Kayla Simmons éppen Kappadókiában tölti vakációját, ahol nemcsak a híres hőlégballonokat és a különleges tájat élvezte, hanem a helyi, hagyományos törökfürdőt is kipróbálta. A videóban hab borítja a testét, miközben a háttérben a török fürdők gőze gomolyog. Nem csoda, hogy a videóra kommentáradattal reagáltak a rajongói.

Kayla Simmons mindent kipróbált Törökországban

„Ez, te, a helyszín, a haj – maga az álom!” – írta egy rajongó, míg mások egyszerűen csak ennyit írtak:: „Őrület.”, „Gyönyörű.”, „Abszolút lenyűgöző.”

A korábbi Marshall University-játékosból lett influenszer több mint egymillió követőt gyűjtött össze az Instagramon, ahol rendszeresen posztol bikinis, sportos és olykor provokatív képeket. Bár profi röplabdázóként kezdte pályafutását, mára az egyik legismertebb sportinfluenszerré vált. A rajongók szerint Simmons testesíti meg a sport és a glamour tökéletes kombinációját.

Kayla Simonns a világ egyik legdögösebb influenszere

A törökországi nyaralása során Kayla nemcsak a luxusfürdőt látogatta meg: kirándult, macskákat simogatott, a helyi ételeket is megkóstolta, és persze pózolt a híres hőlégballonok előtt is.

