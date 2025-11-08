Kayla Simmons éppen Kappadókiában tölti vakációját, ahol nemcsak a híres hőlégballonokat és a különleges tájat élvezte, hanem a helyi, hagyományos törökfürdőt is kipróbálta. A videóban hab borítja a testét, miközben a háttérben a török fürdők gőze gomolyog. Nem csoda, hogy a videóra kommentáradattal reagáltak a rajongói.

A rajongók odavannak Kayla Simmons posztjaiért

Fotó: instagram.com/kaylasimmmons/

Kayla Simmons mindent kipróbált Törökországban

„Ez, te, a helyszín, a haj – maga az álom!” – írta egy rajongó, míg mások egyszerűen csak ennyit írtak:: „Őrület.”, „Gyönyörű.”, „Abszolút lenyűgöző.”

Az Instagramon posztolt videóban egy pillanatra tűnik fel a kép, amelyen meztelenül fürdőzik a röplabdázó.

A korábbi Marshall University-játékosból lett influenszer több mint egymillió követőt gyűjtött össze az Instagramon, ahol rendszeresen posztol bikinis, sportos és olykor provokatív képeket. Bár profi röplabdázóként kezdte pályafutását, mára az egyik legismertebb sportinfluenszerré vált. A rajongók szerint Simmons testesíti meg a sport és a glamour tökéletes kombinációját.