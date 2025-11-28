Live
Most retteghet csak igazán Zelenszkij – a nyomozók lecsaptak az egyik legfőbb emberére

Sport

„Őrületes, lélegzetelállító” – a jövőjéről is beszélt a Fradi BL-győztes játékosa Isztambulban

Az Európa-bajnok, háromszoros ifjúsági olimpiai bajnok, junior világ- és Európa-bajnok magyar úszónőt egy másik oldaláról is megismerhették a rajongói. Az olimpikon Késely Ajna ugyanis nem a medencében, hanem a kamerák előtt, modellként bizonyított, ezt pedig újra meg is osztotta a követőivel.

A klasszis magyar úszónő, Késely Ajna egy évvel ezelőtt vett részt egy fotózáson, amely olyan mély nyomot hagyott benne, hogy pár képet ismét megosztott a követőivel.

Késely Ajna, a gyönyörű magyar úszónő
Fotó: Késely Ajna/Instagram

Késely Ajna másik oldala?

„Egy éve már, hogy egy igazán nagy lehetőséget kaptam, mégpedig azt, hogy szerepelhettem a Glamour magazinban! 

Szeretném ezt a napot és egyben ezt a fotózást újra megosztani, mert soha nem éreztem magamat ennyire nőiesnek, mint akkor ezen a fotózáson és ezeken a képeken!

 – írta a közösségi oldalára feltöltött fotók mellé Késely Ajna.

Köszönetet mondott a fotósnak, Bognár Boginak is, aki előtt az elmondása szerint nem volt félelme, szégyenérzete, csak a szabad mozdulatai kibontakozása a kamerák előtt.

@keselyajna Ez az én függőségem💪🏼 #athlete #olympics #swimmer #dailylife #fyp ♬ Numb Little Bug - Piano Version - Em Beihold

 

