Bár már hónapok óta tűzszünet van a Közel-Keleten, több európai országban továbbra sem látják szívesen az izraeli csapatokat és sportolókat. Olyannyira, hogy Bolognában ezúttal könnygázt és vízágyúkat kellett bevetniük a rendőröknek.
Könnygázzal oszlattak a rendőrök
A férfi kosárlabda Euroliga 20 csapatos tabelláján 13. Virtus Bologna pénteken este a hátulról harmadik Maccabi Tel-Avivot fogadta. Az izraeli csapatot az Emilia-Romagna-i nagyvárosban azonban nem csak az ellenfél játékosai fogadták. A város főterén több száz Izrael-ellenes, avagy paleszintpárti tüntető gyűlt össze, akik füstgyertyákkal és pirotechnikával felszerelve lengették a palesztin zászlókat. Amire a kivezényelt rohamrendőrök könnygáz és vízágyú bevetésével válaszoltak.
Október közepén Udinében játszódtak le hasonló jelenetek az Olaszország–Izrael labdarúgó vb-selejtező előtt, alatt és után.