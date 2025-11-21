Bár már hónapok óta tűzszünet van a Közel-Keleten, több európai országban továbbra sem látják szívesen az izraeli csapatokat és sportolókat. Olyannyira, hogy Bolognában ezúttal könnygázt és vízágyúkat kellett bevetniük a rendőröknek.

Rohamrendőrök oszlatták könnygázzal és vízágyúkkal a tüntetőket

Fotó: X.com/Agenzia_Ansa

Könnygázzal oszlattak a rendőrök

A férfi kosárlabda Euroliga 20 csapatos tabelláján 13. Virtus Bologna pénteken este a hátulról harmadik Maccabi Tel-Avivot fogadta. Az izraeli csapatot az Emilia-Romagna-i nagyvárosban azonban nem csak az ellenfél játékosai fogadták. A város főterén több száz Izrael-ellenes, avagy paleszintpárti tüntető gyűlt össze, akik füstgyertyákkal és pirotechnikával felszerelve lengették a palesztin zászlókat. Amire a kivezényelt rohamrendőrök könnygáz és vízágyú bevetésével válaszoltak.

Lives scenes from Bologna

Masked mobs attack the police including Antifa.

Reason? Against Tel Aviv being in the Euros.



Unfortunately the UK is too spinless to have such a thing as Water Cannons to push back the mob. pic.twitter.com/Tz1Sa8wKNQ — Make Britain Great Again (@UkandNireland) November 21, 2025

Október közepén Udinében játszódtak le hasonló jelenetek az Olaszország–Izrael labdarúgó vb-selejtező előtt, alatt és után.