Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Óriási botrány vezette fel a Virtus Bologna és az izraeli Maccabi Tel-Aviv férfi kosárlabda Euroliga-mérkőzést. Az olasz nagyvárosban több száz palesztinpárti tüntető várta a vendégcsapatot, akiket könnygázzal és vízágyúval oszlattak a rohamrendőrök.

Bár már hónapok óta tűzszünet van a Közel-Keleten, több európai országban továbbra sem látják szívesen az izraeli csapatokat és sportolókat. Olyannyira, hogy Bolognában ezúttal könnygázt és vízágyúkat kellett bevetniük a rendőröknek.

Bologna, tüntetés, könnygáz
Rohamrendőrök oszlatták könnygázzal és vízágyúkkal a tüntetőket
Fotó: X.com/Agenzia_Ansa

Könnygázzal oszlattak a rendőrök

A férfi kosárlabda Euroliga 20 csapatos tabelláján 13. Virtus Bologna pénteken este a hátulról harmadik Maccabi Tel-Avivot fogadta. Az izraeli csapatot az Emilia-Romagna-i nagyvárosban azonban nem csak az ellenfél játékosai fogadták. A város főterén több száz Izrael-ellenes, avagy paleszintpárti tüntető gyűlt össze, akik füstgyertyákkal és pirotechnikával felszerelve lengették a palesztin zászlókat. Amire a kivezényelt rohamrendőrök könnygáz és vízágyú bevetésével válaszoltak.

Október közepén Udinében játszódtak le hasonló jelenetek az Olaszország–Izrael labdarúgó vb-selejtező előtt, alatt és után.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!