Kínos helyzetbe hozták Lionel Messi feleségét, Antonela Roccuzzót: az erről készült videó felrobbantotta az internetet.
Létezik olyan ember, aki nem ismeri Lionel Messi feleségét?
A padelezés helyszínen tartózkodott ugyanis egy ismert órainfluenszer, aki a „Ziv The Watch Guy” néven ismert az interneten. A férfi odalépett Antonelához, és megkérdezte:
„Elnézést, kedves hölgyem, az a Tiffany Rope van a csuklóján?” Antonela először azt hitte, hogy a férfi a pályára szeretne lépni, ezért félreállt, majd kissé értetlenül visszakérdezett: „Mi?”
Ziv ezután bemutatkozott, és elmondta, mennyire tetszik neki az ékszeróra. Antonela mosolyogva megerősítette, hogy valóban Tiffany Rope modellt visel. Az influenszer ezután ráközelített a karórára, majd egy váratlan kérdést tett fel:
És ön mivel foglalkozik?
– ami sok néző szerint rendkívül kínosra sikerült pillanat volt.
Antonela zavartan a barátnőjére nézett, majd röviden csak annyit mondott: „Oké”, egy mosollyal és egy felfelé mutató hüvelykujjal zárva le a beszélgetést.
A videó gyorsan elterjedt a közösségi médiában, a kommentelők pedig nem kímélték az influenszert.
Egyik hozzászóló ezt írta: „A fickónak volt képe megkérdezni a futball első hölgyétől, hogy mivel foglalkozik.” Egy másik viccelődve megjegyezte: „Amerikaiak... képesek megkérdezni a világ első számú feleségétől, mi a munkája.” Többen ugyanakkor méltatták Antonela visszafogottságát és természetességét: „Imádom, mennyire szerény.”
Antonela és Lionel Messi gyerekkoruk óta ismerik egymást, 2008 óta alkotnak egy párt, és 2017-ben házasodtak össze. Három gyermekük van: Thiago (13), Mateo (10) és Ciro (7).
