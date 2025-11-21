Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

Link másolása
Vágólapra másolva!
Hihetetlen történet alakult ki egy elsőre ártalmatlannak tűnű szituációban. Lionel Messi felesége, Antonela Roccuzzo padelezés közben igencsak különleges kiegészítőt viselt: egy 20 500 font (több mint 9 millió forint) értékű Tiffany Rope karórát, amely 18 karátos sárga aranyból készült, gyémántberakással: végül ebből indult ki egy igazán kínos helyzet.

Kínos helyzetbe hozták Lionel Messi feleségét, Antonela Roccuzzót: az erről készült videó felrobbantotta az internetet. 

Lionel Messi felesége, Antonela Roccuzzo padelezés közben is lenyűgözően néz ki
Lionel Messi felesége, Antonela Roccuzzo padelezés közben is lenyűgözően néz ki
Fotó: X

Létezik olyan ember, aki nem ismeri Lionel Messi feleségét?

A padelezés helyszínen tartózkodott ugyanis egy ismert órainfluenszer, aki a „Ziv The Watch Guy” néven ismert az interneten. A férfi odalépett Antonelához, és megkérdezte: 

„Elnézést, kedves hölgyem, az a Tiffany Rope van a csuklóján?” Antonela először azt hitte, hogy a férfi a pályára szeretne lépni, ezért félreállt, majd kissé értetlenül visszakérdezett: „Mi?”  

Ziv ezután bemutatkozott, és elmondta, mennyire tetszik neki az ékszeróra. Antonela mosolyogva megerősítette, hogy valóban Tiffany Rope modellt visel. Az influenszer ezután ráközelített a karórára, majd egy váratlan kérdést tett fel: 

És ön mivel foglalkozik?

 – ami sok néző szerint rendkívül kínosra sikerült pillanat volt.  

Antonela zavartan a barátnőjére nézett, majd röviden csak annyit mondott: „Oké”, egy mosollyal és egy felfelé mutató hüvelykujjal zárva le a beszélgetést.  

A videó gyorsan elterjedt a közösségi médiában, a kommentelők pedig nem kímélték az influenszert.

Egyik hozzászóló ezt írta: „A fickónak volt képe megkérdezni a futball első hölgyétől, hogy mivel foglalkozik.” Egy másik viccelődve megjegyezte: „Amerikaiak... képesek megkérdezni a világ első számú feleségétől, mi a munkája.” Többen ugyanakkor méltatták Antonela visszafogottságát és természetességét: „Imádom, mennyire szerény.”

Antonela Roccuzzo
Antonela Roccuzzo
Antonela Roccuzzo
Antonela Roccuzzo
Antonela Roccuzzo
Antonela Roccuzzo
Antonela Roccuzzo
Antonela Roccuzzo
Antonela Roccuzzo
Antonela Roccuzzo
Antonela Roccuzzo
Antonela Roccuzzo
Lionel Messi, Antonella Roccuzzo
Antonella Roccuzzo
Lionel Messi és felesége, Antonella Roccuzzo harmadik gyermeküket várják
Antonella Roccuzzo,Ők az idei focivébé legdögösebb focistafeleségei
Galéria: Lionel Messi kebelcsoda felesége az argentinok legszexibb szurkolója a vb-n - képek
1/16
Lionel Messi gyönyörű felesége, Antonela Roccuzzo

Antonela és Lionel Messi gyerekkoruk óta ismerik egymást, 2008 óta alkotnak egy párt, és 2017-ben házasodtak össze. Három gyermekük van: Thiago (13), Mateo (10) és Ciro (7).

  • Kapcsolódó cikkek:
Ez a csodagól új szintre emeli Messi és Ronaldo párharcát – videó
Messi megúszta a piros lapot, Ronaldót azonnal lezavarták a pályáról – videó
Messi megkaphatja azt Barcelonában, ami a magyar legendának járt
Messi sokkolta a futballvilágot: lehet, hogy nem lesz ott a 2026-os vb-n!
@celebwatchspotter During the Tiffany & Co Padel event in Miami. @ZivTheWatchGuy pumped into Lionel Messi’s wife- Antonella Roccuzzo who was spotted wearing the 33mm Tiffany & Co ‘Tiffany Rope’ watch in 18k yellow gold factory set with 39 round brilliant diamonds ⚽️⌚️ Price; £20,500 // $22,000 #CelebWatches #messi #miami #padel #tiffanyandco ♬ original sound - Celebwatchspotter


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!