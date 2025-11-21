Kínos helyzetbe hozták Lionel Messi feleségét, Antonela Roccuzzót: az erről készült videó felrobbantotta az internetet.

Lionel Messi felesége, Antonela Roccuzzo padelezés közben is lenyűgözően néz ki

Fotó: X

Létezik olyan ember, aki nem ismeri Lionel Messi feleségét?

A padelezés helyszínen tartózkodott ugyanis egy ismert órainfluenszer, aki a „Ziv The Watch Guy” néven ismert az interneten. A férfi odalépett Antonelához, és megkérdezte:

„Elnézést, kedves hölgyem, az a Tiffany Rope van a csuklóján?” Antonela először azt hitte, hogy a férfi a pályára szeretne lépni, ezért félreállt, majd kissé értetlenül visszakérdezett: „Mi?”

Ziv ezután bemutatkozott, és elmondta, mennyire tetszik neki az ékszeróra. Antonela mosolyogva megerősítette, hogy valóban Tiffany Rope modellt visel. Az influenszer ezután ráközelített a karórára, majd egy váratlan kérdést tett fel:

És ön mivel foglalkozik?

– ami sok néző szerint rendkívül kínosra sikerült pillanat volt.

Antonela zavartan a barátnőjére nézett, majd röviden csak annyit mondott: „Oké”, egy mosollyal és egy felfelé mutató hüvelykujjal zárva le a beszélgetést.

😂 ANTO ROCUZZO Y UN MOMENTO VIRAL: “¿A QUÉ TE DEDICÁS?”



⌚ Antonela Roccuzzo fue sorprendida mientras charlaba con amigas tras un partido de pádel por un influencer que le preguntó por su reloj y a qué se dedicaba.https://t.co/DG2HtGQbOE #rosario3 pic.twitter.com/VwW8Pc0Eog — Rosario3.com (@Rosariotres) November 4, 2025

A videó gyorsan elterjedt a közösségi médiában, a kommentelők pedig nem kímélték az influenszert.