Luke Littler a gyakorlati vezetői vizsgán nulla hibával teljesített, amit egy büszke Instagram-posztban ünnepelt.

Faith Millar és Luke Littler a Phil Taylor-trófeával

Fotó: dailymail.co.uk

Megszerezte a jogosítványt Luke Littler

Párja, Faith Millar is örült a nagy hírnek, de az oktatója, Colin Price is gratulált neki a kiváló eredményhez.

Gratulálok Luke Littlernek, aki elsőre, hibátlanul tette le a vezetői vizsgáját Warringtonban. Ez egy elképesztő eredmény, élvezd az autót!

A fiatal dartsos így hamarosan végre vezetheti a korábban olyannyira vágyott 30 ezer fontos (körülbelül 13 millió forint) Mercedesét. Pedig az eredményeit ismerve ennél biztosan vehetett volna drágább autót is, de a fiatal sztár az A-osztályú Mercedesre vágyott.

Mindig is szerettem a Mercedes A-osztályt.

Littler először csak húszas évei elején tervezte elkezdeni a tanulást, végül hamarabb állt neki a vezetésnek,

hogy mielőbb jogosítványt szerezzen. Elmondása szerint ez saját maga ajándéka.

Meg kell csinálnom a tanulóórákat, mielőtt betöltöm a húszat, mert akkor már késő lesz, és nem lesz kedvem hozzá.

Az elméleti vizsgán voltak nehézségei,

hiszen csak a hetedik próbálkozásra sikerült túljutnia a minimum pontszámon, 43 ponttal.

Luke Littler ezzel a vezetői vizsgával újabb mérföldkövet ért el nemcsak a sportban, hanem a mindennapi életben is, és most már valóban megkezdheti az autós kalandjait is.