Luke Littler idén januárban írta be magát a történelembe, miután izgalmas döntőben legyőzte a 36 éves holland Michael van Gerwent, így ő lett a sportág legfiatalabb világbajnoka – mindezt egy évvel azután, hogy korábban a döntőben kikapott a jelenleg második helyezett Luke Humphriestől.
Luke Littler a hamburgerrel kerül formába?
A "Nuke" becenévre hallgató tinisztár 2024-ben robbant be a darts világába, akkor még nyíltan beszélt kebab iránti szenvedélyéről. Majd nagy visszhangot keltett, amikor 16 évesen, a világbajnokság 16 közé jutása után a szokásos döner helyett már a hamburgert választotta: a szurkolóknak azt mondta,
kebab helyett inkább Meki
.
Júniusban a gyorsétteremlánccal együttműködve mutatta be a Big Arch burger reklámját, és
azóta számos szerződést kötött, köztük a BoohooMAN, a Target Darts, Xbox és a Sidemen márkákkal.
Littler sikerei – köztük a friss Players Championship Finals győzelem – tovább erősítik dominanciáját, miközben a liverpooli gyökerekkel rendelkező sztár szórakoztató módon tartja fenn a hájpot a közelgő vb-re.