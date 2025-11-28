Live
Rendkívüli!

Fontos bejelentést tett a Kreml Orbán Viktorról

Sport

Őrjöngenek a törökök és a magyarokra mutogatnak a Fradi újabb El-bravúrja után

Továbbra is próbál a középpontban maradni a mindössze 18 éves dartscsillag. A világbajnoki címvédő Luke Littler ugyanis egy liverpooli klubban jelent meg, ahol az egyik gyorséttermi lánc új burgerét osztogatta a rajongóknak, két héttel a PDC-dartsvilágbajnokság előtt.

Luke Littler idén januárban írta be magát a történelembe, miután izgalmas döntőben legyőzte a 36 éves holland Michael van Gerwent, így ő lett a sportág legfiatalabb világbajnoka – mindezt egy évvel azután, hogy korábban a döntőben kikapott a jelenleg második helyezett Luke Humphriestől.

Luke Littlert egyre többen imádják
Luke Littlert egyre többen imádják
Fotó: ANDREAS GORA / DPA

Luke Littler a hamburgerrel kerül formába?

A "Nuke" becenévre hallgató tinisztár 2024-ben robbant be a darts világába, akkor még nyíltan beszélt kebab iránti szenvedélyéről. Majd nagy visszhangot keltett, amikor 16 évesen, a világbajnokság 16 közé jutása után a szokásos döner helyett már a hamburgert választotta: a szurkolóknak azt mondta, 

kebab helyett inkább Meki

.


Júniusban a gyorsétteremlánccal együttműködve mutatta be a Big Arch burger reklámját, és

 azóta számos szerződést kötött, köztük a BoohooMAN, a Target Darts, Xbox és a Sidemen márkákkal.

Littler sikerei – köztük a friss Players Championship Finals győzelem – tovább erősítik dominanciáját, miközben a liverpooli gyökerekkel rendelkező sztár szórakoztató módon tartja fenn a hájpot a közelgő vb-re.

