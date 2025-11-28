Luke Littler idén januárban írta be magát a történelembe, miután izgalmas döntőben legyőzte a 36 éves holland Michael van Gerwent, így ő lett a sportág legfiatalabb világbajnoka – mindezt egy évvel azután, hogy korábban a döntőben kikapott a jelenleg második helyezett Luke Humphriestől.

Luke Littlert egyre többen imádják

Fotó: ANDREAS GORA / DPA

Luke Littler a hamburgerrel kerül formába?

A "Nuke" becenévre hallgató tinisztár 2024-ben robbant be a darts világába, akkor még nyíltan beszélt kebab iránti szenvedélyéről. Majd nagy visszhangot keltett, amikor 16 évesen, a világbajnokság 16 közé jutása után a szokásos döner helyett már a hamburgert választotta: a szurkolóknak azt mondta,

kebab helyett inkább Meki

.

Júniusban a gyorsétteremlánccal együttműködve mutatta be a Big Arch burger reklámját, és

azóta számos szerződést kötött, köztük a BoohooMAN, a Target Darts, Xbox és a Sidemen márkákkal.

Darts ace Luke Littler hands out new McDonald’s burger at local club ahead of World Darts Championships

Littler sikerei – köztük a friss Players Championship Finals győzelem – tovább erősítik dominanciáját, miközben a liverpooli gyökerekkel rendelkező sztár szórakoztató módon tartja fenn a hájpot a közelgő vb-re.