Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

Link másolása
Vágólapra másolva!
Ez ám az örömteli hír. Júliusban jelentették be, hogy gyereket várnak, mostanra pedig megszületett a jégkorongozó sztárpár első babája. A fantasztikus hírt Garát-Gasparics Fanni és Garát Zsombor osztotta meg a közösségi oldalaikon.

Megszületett a magyar jégkorongozók, Garát-Gasparics Fanni és Garát Zsombor első közös gyereke.

Megszületett Garát-Gasparics Fanni és Garát Zsombor első közös gyereke
Megszületett Garát-Gasparics Fanni és Garát Zsombor első közös gyereke
Fotó: Garát-Gasparics Fanni/Instagram

Megszületett a hokis sztárbaba

Garát-Gasparics Fanni és férje, Garát Zsombor július közepén osztották meg a rajongókkal az örömhírt, hogy első közös gyermeküket várják, most pedig megérkezett a nagy hír is - szúrta ki a Bors.

Megszületett ugyanis a kisfiuk, aki a Belián nevet kapta.

A mi kisfiunk nem tudott tovább várni, és a vártnál egy kicsit korábban érkezett. Már most olyan erős és bátor. Isten hozott a világon, kis Belián

 - írta Garát házaspár az Instagramon, posztjuk alatt pedig természetesen özönlöttek a gratulációk.

A friss édesanya kihagyja a következő jégkorongszezont, így a 2026-os hazai rendezésű divízió I/A-világbajnokságon sem lép majd pályára. Az ugyancsak magyar válogatott, brit bajnok Garát Zsombor az idei szezonban eddig 11 mérkőzésen 6 pontot szerzett a Nottingham színeiben (2 gól, 4 gólpassz).

Flúgos golfosok nyomában: a valóság még Happy Gilmore-t is felülmúlja – videó
Nyáron visszavonult, most egy meccsre leigazolta a legendás kapust a sztárcsapat
A magyar hoki hőse megmentette a gyerekek életét

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!