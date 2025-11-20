Megszületett a magyar jégkorongozók, Garát-Gasparics Fanni és Garát Zsombor első közös gyereke.

Megszületett Garát-Gasparics Fanni és Garát Zsombor első közös gyereke

Fotó: Garát-Gasparics Fanni/Instagram

Garát-Gasparics Fanni és férje, Garát Zsombor július közepén osztották meg a rajongókkal az örömhírt, hogy első közös gyermeküket várják, most pedig megérkezett a nagy hír is - szúrta ki a Bors.

Megszületett ugyanis a kisfiuk, aki a Belián nevet kapta.

A mi kisfiunk nem tudott tovább várni, és a vártnál egy kicsit korábban érkezett. Már most olyan erős és bátor. Isten hozott a világon, kis Belián

- írta Garát házaspár az Instagramon, posztjuk alatt pedig természetesen özönlöttek a gratulációk.

A friss édesanya kihagyja a következő jégkorongszezont, így a 2026-os hazai rendezésű divízió I/A-világbajnokságon sem lép majd pályára. Az ugyancsak magyar válogatott, brit bajnok Garát Zsombor az idei szezonban eddig 11 mérkőzésen 6 pontot szerzett a Nottingham színeiben (2 gól, 4 gólpassz).