A WWE ikon a legutóbbi Instagram-posztjával újra elkápráztatta rajongóit. A hatalmas mellű Maryse Mizanin jelenleg 2,9 millió követővel rendelkezik a közösségi médiában, és a legutóbbi fotóján egy elegáns estélyi ruhában pózolt Las Vegasban, amitől megőrültek a követői.

A 42 éves, hatalmas mellű kanadai sztár egy alacsony kivágású fekete ruhában jelent meg, amelyet apró kézitáskával, fekete térd fölé érő csizmával és csillogó ezüst órával egészített ki. 

A hatalmas mellű Maryse Mizanin mindenkit elkápráztat
A hatalmas mellű Maryse Mizanin mindenkit elkápráztat
Fotó: Maryse Mizanin/Instagram

Még mindig megőrjíti a rajongóit a hatalmas mellű Maryse Mizanin

Maryse Mizanin Las Vegas-i megjelenése egy időbe esett a Forma-1-es versennyel, de a bulvárlapok szerint nem tisztázott, hogy ez volt-e a fő oka az útjának.

A poszt pár nap alatt több mint 14 000 lájkot kapott, és a kommentekben több rajongó is lelkesen dicsérte a megjelenését. Egy olvasó így írt: „Gyönyörű”, míg egy másik kommentelő odáig ment, hogy „Ha lehetne, rabolnám a gardróbodat!”

A szexi Maryse 2014-ben ment hozzá a szintén WWE-sztár Mike Mizaninhez, aki The Miz néven ismert. Pályafutását 2006-ban kezdte a birkózás világában, utoljára 2022 januárjában, a Royal Rumble eseményen lépett a ringbe. Akkor egy mix-mérkőzésen vett részt Edge és Beth Phoenix oldalán, ahol Miz csapata vereséget szenvedett.

Az elegáns ruhaválasztásával és kisugárzásával Maryse ismét bebizonyította, hogy nemcsak a ringben, hanem azon kívül is el tudja rabolni a rajongói szívét. 

