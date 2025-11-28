Michael van Gerwen nagy erőkkel készül a december 11-én kezdődő darts-vb-re, a holland sztár újra bebizonyítaná, hogy továbbra is a sportág egyik legjobbja. A háromszoros világbajnok borzasztóan nehéz éven van túl, ugyanis 11 évnyi házasság után vált el dögös feleségétől, Daphne Goverstől, akitől két gyermeke is született.
Michael van Gerwennek a 2025-ös élete legnehezebb éve
A 36 éves klasszist alaposan megviselte a válás, és ez a versenyeken elért eredményein is meglátszott.
Nehéz évem volt, valószínűleg életem legrosszabb éve. Régen volt egy feleségem, aki mindenben segített, de most, amikor a gyerekek velem vannak, nekem kell gondoskodnom róluk.
Szóval egy kicsit alkalmazkodnom kell. A gyerekeim mindig az első helyen állnak” – jelentette ki Van Gerwen, aki azért időnként megcsillogtatta tudását, mert a 2025-ös World Series döntőjét megnyerte, viszont a világbajnokság előtti utolsó nagy tornán, a Players Championship Finals versenyen nem indult.
Mindeközben csinos exfelesége már túlléphetett a szakításon, a korábbi hírek szerint Daphne egy Robert nevű férfival alkot egy párt, akitől máris gyermeket vár.