Michael van Gerwen nagy erőkkel készül a december 11-én kezdődő darts-vb-re, a holland sztár újra bebizonyítaná, hogy továbbra is a sportág egyik legjobbja. A háromszoros világbajnok borzasztóan nehéz éven van túl, ugyanis 11 évnyi házasság után vált el dögös feleségétől, Daphne Goverstől, akitől két gyermeke is született.

Michael van Gerwen és Daphne Govers házassága idén véget ért

Fotó: The Mirror

Michael van Gerwennek a 2025-ös élete legnehezebb éve

A 36 éves klasszist alaposan megviselte a válás, és ez a versenyeken elért eredményein is meglátszott.

Nehéz évem volt, valószínűleg életem legrosszabb éve. Régen volt egy feleségem, aki mindenben segített, de most, amikor a gyerekek velem vannak, nekem kell gondoskodnom róluk.

Szóval egy kicsit alkalmazkodnom kell. A gyerekeim mindig az első helyen állnak” – jelentette ki Van Gerwen, aki azért időnként megcsillogtatta tudását, mert a 2025-ös World Series döntőjét megnyerte, viszont a világbajnokság előtti utolsó nagy tornán, a Players Championship Finals versenyen nem indult.

Mindeközben csinos exfelesége már túlléphetett a szakításon, a korábbi hírek szerint Daphne egy Robert nevű férfival alkot egy párt, akitől máris gyermeket vár.