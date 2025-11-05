Paige Michelle VanZant 1994. március 26-án született Oregon államban, és gyerekkorától kezdve már a sport szerelmese volt. Bár sokan először a megnyerő mosolyáról és karizmatikus személyiségéről ismerték meg, a küzdősportok világában gyorsan bebizonyította, hogy nem csupán „egy szép arc”. A tánc és a cheerleading után hamar rátalált a harcművészetekre, majd a Team Alpha Male edzőközpontban kezdte bontogatni szárnyait. Mindössze 21 évesen debütált az MMA világában, egészen pontosan annak zászlóshajójában, a UFC-ben, ahol azonnal a rajongók kedvencévé vált: agresszív stílusa, kitartása és látványos meccsei miatt.

Az MMA világát hamar meghódította a szexi sztár

Fotó: Paige Michelle VanZant Facebook-oldala

Az MMA amazonja mindenhol hódított

VanZant 2014 és 2020 között versenyzett a UFC-ben, ahol olyan ellenfelekkel nézett szembe, mint Rose Namajunas vagy Michelle Waterson. Bár sosem nyert bajnoki címet, minden mérkőzése garantálta a szórakozást. A UFC 191-en aratott győzelme Alex Chambers felett például az év egyik legemlékezetesebb momentuma lett – lendületes rúgásaival és földharcával a közönséget is lázba hozta. Az MMA-karrierje után Paige a Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) világába, azaz a pusztakezes bokszba is belekóstolt, ahol puszta ököllel küzdött – nem kis bátorságról téve tanúbizonyságot.

A ketrecen túl a „Dancing with the Stars” amerikai verziójában is szerepelt, ahol tánctudásával egészen a döntőig jutott. Emellett több tévéműsorban, fotózáson és szponzorkampányban is feltűnt. 2020 után aztán új irányt vett karrierje: saját OnlyFans-oldalával és fitneszbrandjével üzletasszonyként is sikeres lett. Aktív a közösségi médiában, ahol milliók követik motiváló edzéseiért, őszinte posztjaiért és inspiráló életútjáért.