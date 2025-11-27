Modellként is klasszisok a szexi magyar pólóscsajok: az erről készült „bizonyítékot" a közösségi oldalaikon osztották meg a Fradi játékosai.

Modellként is világsztárok lehetnénk a magyar pólóscsajok

Fotó: Gurisatti Gréta/Instagram

Modellként is megállnák a helyüket

Az FTC játékosai fotózáson vettek részt, az erről készült videót pedig

Gurisatti Gréta és Leimeter Dóra osztották meg az Instagramon, amely mellé a következőket írták: „A fotók megállítják az időt. A pillanatok érzik."

A két magyar válogatott játékos nagyon régóta jó barátságot ápol egymással, és nem csak a medencében értik meg jól egymást. Erről egy korábbi posztban emlékezett meg Gurisatti Gréta:

Már 10 éve szobatársak, barátok, és csapattársak is, ennél több bizonyíték nem kell arra, hogy az igazi kötelékek a medencén túl is tartanak. Tavaly együtt emeltük fel a kupát, és remélem, még rengeteg ilyen pillanat vár ránk. Köszönöm, hogy mindig ott vagy a vízben, a parton, meg az életben is.

Egyáltalán nem meglepő, hogy a rajongók is megőrülnek a lányokért, csak úgy záporoznak a lájkok és a kommentek.