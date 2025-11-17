Live
Nagy bejelentést tett Orbán Viktor – videó

Megtörte a csendet a NASA: kiderült az igazság a 3I/ATLAS-ról

Az amerikai atlétika hosszú évtizedek óta ontja magából a sprintertehetségeket, de időről időre feltűnik egy versenyző, aki nemcsak sebességével, hanem versenyintelligenciájával és lelki erejével is új szintre emeli a tétet. Az olimpiai bajnok Alexis Holmes pont ilyen sportoló, aki még mindig csak 25 éves.

Alexis Holmes egy olyan futó, aki akkor is képes megfordítani egy verseny sorsát, amikor más már talán erre nem lenne képes. Holmes karrierje korántsem ívelt egyenesen a csúcs felé, ugyanis a fiatalon megmutatkozó tehetség ellenére sokáig a nagy amerikai sprintergeneráció árnyékában kellett versenyeznie. A 400 méteres síkfutás világában gyakran évek kellenek ahhoz, hogy egy atléta megtalálja a saját ritmusát, azt a tempót, amelyben a robbanékonyság és a kitartás tökéletes harmóniába kerül. A 25 éves sportoló számára ez a folyamat türelemmel, kitartó munkával és megalkuvás nélküli önfegyelemmel járt – az eredmény pedig egy olyan atléta lett, aki ma már többszörös világbajnok és olimpiai bajnok is egyben.

A szexi olimpiai bajnok, Alexis Holmes
A szexi olimpiai bajnok, Alexis Holmes
Fotó: Alexis Holmes Instagram-oldala

A szexi olimpiai bajnok szinte mindent megnyert

Holmes többször bizonyította, hogy feszült helyzetben is higgadt marad, és képes extra sebességet előhívni akkor, amikor a csapatnak a legnagyobb szüksége van rá. Ritka képesség ez; nem csupán fizikai, hanem mentális erő is kell hozzá. Az utóbbi években Holmes egyre hangsúlyosabb szereplője lett az amerikai 400 méteres közösségnek. Edzései új szintet képviselnek, futástechnikáján pedig egyértelműen látszik a fejlődés.

Az eredményeit tekintve a 2023-as világbajnokságon Holmes részt vett a vegyes 4×400 m-es váltóban, ahol az amerikai csapat aranyérmet nyert, és világcsúcsot állított fel 3:08.80-as idővel. Rá egy évre a 2024-es párizsi olimpián a váltóversenyben (4×400 m női) az amerikai csapat aranyérmet szerzett, és Holmes tagja volt ennek a nyerő négyesnek. A 2024-es USA Fedett Pályás (Indoor) Bajnokságon Holmes abszolút dominanciával nyerte a női 400 m-et 50,34 mp-es idővel, amely bajnoki rekord is volt. 

A 2025-ös fedett pályás világbajnokságon (Nanjing) Holmes ezüstérmet szerzett a női 400 méter döntőjében, nagyon szoros versenyben, mindössze 0,03 másodperccel lemaradva az aranyról, de ugyanitt első lett a 4x400-as váltóval. Majd szintén 2025-ben a szabadtéri tokiói világbajnokságon benne volt a 4×400 m-es női váltóban, ahol az amerikai csapat aranyérmet nyert, és tagja volt a 4x400 méteres vegyesváltónak is, akikkel szintén felálhatott a dobogó legfelső fokára.

