Alexis Holmes egy olyan futó, aki akkor is képes megfordítani egy verseny sorsát, amikor más már talán erre nem lenne képes. Holmes karrierje korántsem ívelt egyenesen a csúcs felé, ugyanis a fiatalon megmutatkozó tehetség ellenére sokáig a nagy amerikai sprintergeneráció árnyékában kellett versenyeznie. A 400 méteres síkfutás világában gyakran évek kellenek ahhoz, hogy egy atléta megtalálja a saját ritmusát, azt a tempót, amelyben a robbanékonyság és a kitartás tökéletes harmóniába kerül. A 25 éves sportoló számára ez a folyamat türelemmel, kitartó munkával és megalkuvás nélküli önfegyelemmel járt – az eredmény pedig egy olyan atléta lett, aki ma már többszörös világbajnok és olimpiai bajnok is egyben.

A szexi olimpiai bajnok, Alexis Holmes

Fotó: Alexis Holmes Instagram-oldala

A szexi olimpiai bajnok szinte mindent megnyert

Holmes többször bizonyította, hogy feszült helyzetben is higgadt marad, és képes extra sebességet előhívni akkor, amikor a csapatnak a legnagyobb szüksége van rá. Ritka képesség ez; nem csupán fizikai, hanem mentális erő is kell hozzá. Az utóbbi években Holmes egyre hangsúlyosabb szereplője lett az amerikai 400 méteres közösségnek. Edzései új szintet képviselnek, futástechnikáján pedig egyértelműen látszik a fejlődés.

Az eredményeit tekintve a 2023-as világbajnokságon Holmes részt vett a vegyes 4×400 m-es váltóban, ahol az amerikai csapat aranyérmet nyert, és világcsúcsot állított fel 3:08.80-as idővel. Rá egy évre a 2024-es párizsi olimpián a váltóversenyben (4×400 m női) az amerikai csapat aranyérmet szerzett, és Holmes tagja volt ennek a nyerő négyesnek. A 2024-es USA Fedett Pályás (Indoor) Bajnokságon Holmes abszolút dominanciával nyerte a női 400 m-et 50,34 mp-es idővel, amely bajnoki rekord is volt.

A 2025-ös fedett pályás világbajnokságon (Nanjing) Holmes ezüstérmet szerzett a női 400 méter döntőjében, nagyon szoros versenyben, mindössze 0,03 másodperccel lemaradva az aranyról, de ugyanitt első lett a 4x400-as váltóval. Majd szintén 2025-ben a szabadtéri tokiói világbajnokságon benne volt a 4×400 m-es női váltóban, ahol az amerikai csapat aranyérmet nyert, és tagja volt a 4x400 méteres vegyesváltónak is, akikkel szintén felálhatott a dobogó legfelső fokára.