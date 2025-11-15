A Missouri állambeli Big Cedar Lodge pályáján rendezett, 1 millió dolláros verseny döntőjében a 32 éves Paige Spiranac tett egy furcsa mozdulatot, ami után többen csalást kiáltottak. Lehajolt és lenyomta a hosszabb füvet, amit sokan úgy értelmeztek, hogy ezzel javítani próbálta csapattársa, Malosi Togisala labdahelyzetét.

Paige Spiranac sem mindig boldog

Fotó: Paige Spiranac/Instagram

Paige Spiranac sírva fakadt

A jelenetet a szintén ismert golfos Peter Finch észrevette, de csak azután beszélt róla, miután Spiranac csapata veszített. „Azt hittem, ezt lehet… nem tudtam, hogy ezt nem szabad. Nem gondoltam, hogy javítottam volna a helyzeten, nem mozdítottam meg a labdát” – mondta a milliós követőtáborral rendelkező golfos szépség.

Amikor elmagyarázták neki, hogy nem szabad a fűbe belenyúlni vagy azt lenyomni, Spiranac sírva fakadt, és határozottan tagadta, hogy szándékosan csalt volna: „Nem akartam csalni. Soha nem tennék ilyet. Csak nem szeretném, ha bárki azt hinné, hogy szándékosan próbáltam csalni.”

Az egyik ellenfele ekkor megnyugtatta: „Nem csinálunk ügyet belőle, minden rendben van.”

