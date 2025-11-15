A Missouri állambeli Big Cedar Lodge pályáján rendezett, 1 millió dolláros verseny döntőjében a 32 éves Paige Spiranac tett egy furcsa mozdulatot, ami után többen csalást kiáltottak. Lehajolt és lenyomta a hosszabb füvet, amit sokan úgy értelmeztek, hogy ezzel javítani próbálta csapattársa, Malosi Togisala labdahelyzetét.
Paige Spiranac sírva fakadt
A jelenetet a szintén ismert golfos Peter Finch észrevette, de csak azután beszélt róla, miután Spiranac csapata veszített. „Azt hittem, ezt lehet… nem tudtam, hogy ezt nem szabad. Nem gondoltam, hogy javítottam volna a helyzeten, nem mozdítottam meg a labdát” – mondta a milliós követőtáborral rendelkező golfos szépség.
Amikor elmagyarázták neki, hogy nem szabad a fűbe belenyúlni vagy azt lenyomni, Spiranac sírva fakadt, és határozottan tagadta, hogy szándékosan csalt volna: „Nem akartam csalni. Soha nem tennék ilyet. Csak nem szeretném, ha bárki azt hinné, hogy szándékosan próbáltam csalni.”
Az egyik ellenfele ekkor megnyugtatta: „Nem csinálunk ügyet belőle, minden rendben van.”
Galéria a világhírű golfozóról:
A történtek után többen védelmükbe vették Spiranacot, aki a múlt héten egy videóban sírva vallott arról, hogy gyűlölködő üzenetekkel és trágár kommentekkel támadják az interneten.
„Nem szoktam ilyet csinálni, de ez a gyűlölet most valamiért tényleg nagyon megviselt” – mondta.
„Egész életemben nehezen boldogultam társaságban, nehezen barátkoztam, nehezen értettem meg másokat. Tudom, hogy ez furcsán hangzik attól, amit csinálok, de én nem vagyok az a típus, akit automatikusan mindenki kedvel.”