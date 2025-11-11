Senánszky Petra magyar rekorddal és Európa-bajnoki szintidővel diadalmaskodott 50 méter gyorson a rövidpályás úszó országos bajnokságon, de a posztjában elárulta, nem csak erre volt nagyon büszke.
Senánszky Petra posztja felrobbantja az internetet?
„Összegzés a rövidpályás úszó országos bajnokságról" – kezdte a bejegyzését Senánszky Petra, majd megmutatta az elképesztő éremkollekcióját a versenyekről, nem csak írásban, de képekkel is illusztrálva.
Köszönöm Kókai Dávidnak hogy ebben az utazgatós, világkupázós össze-vissza időszakban egy stabil pont voltál, mint eddig mindig. Köszönöm Petrov Ivánnak és Fángli Heninek, hogy a Világkupákon hozzátok csatlakozhattam és jó hangulatban tölthettem veletek azt a 2,5 versenyzős hetet
– tette hozzá az úszónő, aki több támogatójának is köszönetet mondott.
A rajongók megőrülnek a fotókért, amelyek felrobbantották az internetet: már több mint ezren kedvelték a bejegyzést és számos dicsérő komment is érkezett.