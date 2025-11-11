Live
Rendkívüli!

Zelenszkij merényletet tervezett az oroszok ellen, segítsége is volt – ki nem találja, kicsoda

Az uszonyos úszásban sokszoros Világjátékok-győztes és világbajnok Senánszky Petra fantasztikus hetet zárt. Nem is csoda, hogy ezek után olyat tudott mutatni a Facebook-oldalára feltöltött posztjában, amitől mindenki lélegzete elállt.

Senánszky Petra magyar rekorddal és Európa-bajnoki szintidővel diadalmaskodott 50 méter gyorson a rövidpályás úszó országos bajnokságon, de a posztjában elárulta, nem csak erre volt nagyon büszke.

Senánszky Petra fantasztikus napokon van túl, erről árulkodik a legújabb posztja is
Fotó: Senánszky Petra/Instagram

Senánszky Petra posztja felrobbantja az internetet?

„Összegzés a rövidpályás úszó országos bajnokságról" – kezdte a bejegyzését Senánszky Petra, majd megmutatta az elképesztő éremkollekcióját a versenyekről, nem csak írásban, de képekkel is illusztrálva.

Köszönöm Kókai Dávidnak hogy ebben az utazgatós, világkupázós össze-vissza időszakban egy stabil pont voltál, mint eddig mindig.  Köszönöm Petrov Ivánnak és Fángli Heninek, hogy a Világkupákon hozzátok csatlakozhattam és jó hangulatban tölthettem veletek azt a 2,5 versenyzős hetet

 – tette hozzá az úszónő, aki több támogatójának is köszönetet mondott.

A rajongók megőrülnek a fotókért, amelyek felrobbantották az internetet: már több mint ezren kedvelték a bejegyzést és számos dicsérő komment is érkezett.

