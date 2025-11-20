A 41 éves televíziós személyiség a Football, Cancer, and Me (Foci, rák és én) című új dokumentumfilmben idézte fel a betegség felfedezésének pillanatait, a kezelésekkel járó megpróbáltatásokat, valamint a lelki utat, amit végig kellett járnia.

Jo Wilson rákkal küzdött, most mindenkinek elmesélte a történetét

Fotó: Jo Wilson/Instagram

Jo Wilson megküzdött a rákkal

„Úgy éreztem, mintha egy teherautó ütött volna el.

Az járt a fejemben, hogy lehet, nem érem meg a 40-et. Felkészültem a legrosszabbra

– szerintem muszáj volt” – vallotta be Wilson. Hozzátette, kezdetben nem beszélt senkinek a betegségéről, mert nem akarta terhelni a szeretteit.

A műsorvezető ma már két éve tünetmentes, és azt reméli, története másokat is arra ösztönöz, hogy ne halogassák az orvosi vizsgálatokat.

„Ha akár csak egy ember emiatt elmegy a háziorvosához, mert valami nem stimmel, akkor már megérte erről beszélni” – mondta.

A dokumentumfilmben Wilson más, a futball világához köthető emberekkel is beszélget, akik szintén szembesültek a rákkal. Köztük van Tony Mowbray edző és kolléganője, a Sky Sports újságírója, Emma Saunders is.

Saunders pajzsmirigyrák miatt került kórházba, ám később agyi fertőzést kapott, ami miatt műtétre szorult. Az operáció után kómába került, és arcán maradandó hegek maradtak – partnere, a korábbi Southampton-menedzser, Will Still számára pedig ez az időszak különösen nehéz volt.

Az operáció volt a legijesztőbb. Teljesen jól ment le a műtétre, majd öt-hat órával később egy hatalmas vágással tért vissza. Erre nem voltam felkészülve

– mesélte Still.

Jo Wilson története ma már nemcsak a betegségről, hanem a túlélésről, a bátorságról és az életről szól – arról, hogy a legnehezebb helyzetekben is érdemes hinni a felépülésben.