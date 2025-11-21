Imádják a rajongói a magyar női pólóválogatott sztárját. Az olimpiai- és Európa-bajnoki bronzérmes, világbajnoki ezüstérmes Rybanska Natasa nemcsak a medencében klasszis, hanem az Instagramon is igazi sztár: a profilján sorra jelennek meg a bájos, sőt olykor dögös, egyedi hangulatú fotók, amelyekkel rendszeresen elkápráztatja követőit.
A spanyol CN Sabadell magyar válogatott vízilabdázója, Rybanska Natasa stílusa és kisugárzása az Instagramon is átütő; több mint 9000 követője élvezheti a sportos, nőies vagy éppen trendi képeit, legyen szó meccsről, utazásokról vagy privát pillanatokról.
Rybanska Natasa: a közösségi média kedvence
Rybanska igazi közösségi média királynő:
posztjai között gyakran találkozhatunk profi fotókkal, de akár strandolós képekkel is. A rajongók kedvencei természetesen azok a posztok, ahol a gyönyörű pólós fürdőruhában pózol.
A klasszis játékos tehát nemcsak a nemzeti válogatott oszlopos tagja, hanem
valóságos Instagram-sztár és modell is, aki a dögös posztjaival folyamatosan a figyelem középpontjában marad.
A jelenléte a közösségi médiában is legalább annyira lehengerlő, mint a medencében.
