Imádják a rajongói a magyar női pólóválogatott sztárját. Az olimpiai- és Európa-bajnoki bronzérmes, világbajnoki ezüstérmes Rybanska Natasa nemcsak a medencében klasszis, hanem az Instagramon is igazi sztár: a profilján sorra jelennek meg a bájos, sőt olykor dögös, egyedi hangulatú fotók, amelyekkel rendszeresen elkápráztatja követőit.

A spanyol CN Sabadell magyar válogatott vízilabdázója, Rybanska Natasa stílusa és kisugárzása az Instagramon is átütő; több mint 9000 követője élvezheti a sportos, nőies vagy éppen trendi képeit, legyen szó meccsről, utazásokról vagy privát pillanatokról.

Lenyűgözően szép a magyar pólós, Rybanska Natasa
Lenyűgözően szép a magyar pólós, Rybanska Natasa 
Fotó: Rybanska Natasa/Instagram

Rybanska Natasa: a közösségi média kedvence

Rybanska igazi közösségi média királynő: 

posztjai között gyakran találkozhatunk profi fotókkal, de akár strandolós képekkel is. A rajongók kedvencei természetesen azok a posztok, ahol a gyönyörű pólós fürdőruhában pózol.

A klasszis játékos tehát nemcsak a nemzeti válogatott oszlopos tagja, hanem 

valóságos Instagram-sztár és modell is, aki a dögös posztjaival folyamatosan a figyelem középpontjában marad.

A jelenléte a közösségi médiában is legalább annyira lehengerlő, mint a medencében.

