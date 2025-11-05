Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Allahu Akbart kiáltott, majd szándékosan gázolt embereket egy férfi Franciaországban

Olvasta már?

Megrázó részletek: megszólalt a szentmártonkátai tragédiát okozó fiú édesapja

Link másolása
Vágólapra másolva!
Ledobta a plasztikabombát. A hétszeres olimpiai bajnok tornász, Simone Biles a közösségi médiában árulta el, milyen plasztikai beavatkozásokat végeztetett el magán az évek során. A világhírű sportolónő, aki a Chicago Bears NFL-sztárjának, Jonathan Owensnek a felesége, nem titkolta: összesen három műtétet vállalt be eddig – és mint fogalmazott, kettőt „soha nem lehetne észrevenni”.

A 28 éves Simone Biles egy TikTok-videóban osztott meg magáról néhány „fun factet”, azaz érdekességet – köztük azt is, hogy milyen esztétikai beavatkozásai voltak.

Simone Biles a korábbinál nagyobb mellei már régóta beszédtémát szolgáltatnak
Simone Biles a korábbinál nagyobb mellei már régóta beszédtémát szolgáltatnak
Fotó: VALERIE MACON / AFP

Simone Biles büszkén vállalja az új melleit

A rajongóit megkérte, találják ki, mely beavatkozásokra gondolhat. Az egyik kommentelő egy cseresznye-ikonnal utalt a nyáron már meglebegtetett mellműtétre, amire Biles egy laza „like”-kal reagált – gyakorlatilag megerősítve a pletykákat.

Végül maga árulta el: három plasztikai műtétet végeztek el rajta. Az első valóban egy mellnagyobbítás volt, amiről a nyáron több bikinis fotója nyomán kezdtek találgatni a rajongók.  

A második beavatkozás egy alsó szemhéjplasztika volt, amit a szem alatti duzzanat megjelenése miatt vállalt be.  A harmadik pedig egy fülcimpa-rekonstrukció volt, miután gyerekkorában kiszakította a fülbevalója.

Néhány hete Biles már sejtetni engedte az új „formáit”, amikor egy trambulinon ugrált otthoni videójában, és a képaláírásában játékosan említést tett „új melleiről”. A rajongók természetesen rögtön ráéreztek, mire céloz.

A tornászkirálynő nem zárta ki, hogy visszatér és ott lesz a 2028-as Los Angeles-i olimpián, amikor már 31 éves lesz. Egy ausztráliai konferencián mindössze annyit mondott a kérdésre, hogy „soha ne mondd, hogy soha” – ezzel újabb reményt adott rajongóinak, hogy még egyszer láthatják őt az olimpián.

Reagált a teniszezőnő, akinek a mellnagyobbító műtétjéről beszél a világ
Mindenki erre várt: megszólalt az ijesztő sérüléséről a szépséges magyar sportolónő
Tönkretette a hírnevét a transzsportolók mellett kampányoló sztársportoló
@simonebilesowens

why did the construction worker cross the road

♬ original sound - Simone Biles
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!