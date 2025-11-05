A 28 éves Simone Biles egy TikTok-videóban osztott meg magáról néhány „fun factet”, azaz érdekességet – köztük azt is, hogy milyen esztétikai beavatkozásai voltak.

Simone Biles a korábbinál nagyobb mellei már régóta beszédtémát szolgáltatnak

Fotó: VALERIE MACON / AFP

Simone Biles büszkén vállalja az új melleit

A rajongóit megkérte, találják ki, mely beavatkozásokra gondolhat. Az egyik kommentelő egy cseresznye-ikonnal utalt a nyáron már meglebegtetett mellműtétre, amire Biles egy laza „like”-kal reagált – gyakorlatilag megerősítve a pletykákat.

Végül maga árulta el: három plasztikai műtétet végeztek el rajta. Az első valóban egy mellnagyobbítás volt, amiről a nyáron több bikinis fotója nyomán kezdtek találgatni a rajongók.

A második beavatkozás egy alsó szemhéjplasztika volt, amit a szem alatti duzzanat megjelenése miatt vállalt be. A harmadik pedig egy fülcimpa-rekonstrukció volt, miután gyerekkorában kiszakította a fülbevalója.

Néhány hete Biles már sejtetni engedte az új „formáit”, amikor egy trambulinon ugrált otthoni videójában, és a képaláírásában játékosan említést tett „új melleiről”. A rajongók természetesen rögtön ráéreztek, mire céloz.

A tornászkirálynő nem zárta ki, hogy visszatér és ott lesz a 2028-as Los Angeles-i olimpián, amikor már 31 éves lesz. Egy ausztráliai konferencián mindössze annyit mondott a kérdésre, hogy „soha ne mondd, hogy soha” – ezzel újabb reményt adott rajongóinak, hogy még egyszer láthatják őt az olimpián.