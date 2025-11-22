Strandröplabda karrierje a röplabda pályafutása után kezdődött, amelyet hazai kluboknál kezdett. Fiatalon játszott a TG Herfordnál és a Bielefeldnél, majd 2010-ben csatlakozott az USC Münsterhez, ahol egyre magasabb szinteket ért el. Később aztán a Dresdner SC-hez igazolt, ahol kétszer is bajnoki címet nyert, majd a Schweriner SC csapatával újabb bajnoki és kupagyőzelmeket szerzett.

A német strandröplabda sztárja, Louisa Lippmann (jobb oldalon)

Fotó: Louisa Lippmann Instagram-oldala

A német strandröplabda szexi sztárja eredményes volt külföldön is

A nemzetközi porondon is keményen dolgozott: 2013-ban került be a német válogatott keretbe, és 2014-ben már bemutatkozott a Montreux Volley Masters-en, majd a világbajnokságon kilencedik helyen zárt Németországgal. Klubszinten többszörös német bajnoknak mondhatja magát, a Dresdner SC és Schwerin csapataival szerepelt sikeresen, de szerzett emellett Német Kupa és Német Szuperkupa serleget is csapataival. Nem mellesleg Lippmann játszott Európa-liga és CEV-kupa meccseket is.

Aztán 2022-ben bejelentette, hogy visszavonul a német válogatottól. Ezzel egy időben karrierjében új fejezet kezdődött: átváltott a strandröplabdára, Laura Ludwig volt olimpiai bajnokkal alkot párost, az úgynevezett „LLLL Project” részeként.

A 2022-es döntéssel, hogy belevág a strandröplabdába, Lippmann karrierje új lendületet kapott. Ezen a pályán is gyorsan bizonyított, részt vett nemzetközi tornákon, például a Beach Pro Tour eseményein. Emellett 2023-ban a strandröplabda világbajnokságon is pályára lépett, ahol stabil pontszerző volt.