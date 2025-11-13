A 27 éves fehérorosz szexi szépség, Arina Szabalenka több képet is posztolt Instagram-oldalára, ahol már közel négymillió követője van.

A hihetetlenül szexi teniszezőnő, Arina Szabalenka

Fotó: Arina Szabalenka/Instagram

A szexi Arina Szabalenka 2026-ban is a csúcson marad?

A bejegyzést, amely pillanatok alatt közel több százezer lájkot gyűjtött,

mindössze ennyivel kommentálta: „Itt az ideje a pihenésnek.”

A rövid szünet jól is jön Szabalenkának, aki szombaton, a rijádi WTA-világbajnokságon könnyek között zárta le szezonját. A döntőbe jutásról az orosz születésű kazah Jelena Ribakina fosztotta meg, miután két szettben nyert ellene.

Most itt az ideje, hogy leüljek a Maldív-szigeteken, talán igyak egy kis tequilát, és átgondoljam a szezonomat – a viselkedésemet, az érzelmeimet

– mondta Szabalenka a vereség után. – „Nagyszerű évet zártam, de szeretnék még jobba lenni önmagammal, és jövőre tovább fejlődni.”

A rajongók egy emberként támogatták kedvencüket: többen is dicsérték döntését, hogy időt szakít a regenerálódásra, és sok sikert kívántak a 2026-os szezonra. Bár az idény vége csalódással zárult, Szabalenka 2025-ös éve így is parádés volt:

megnyerte a US Opent, döntőt játszott az ausztrál és a francia nyílt bajnokságon, valamint elődöntőig jutott Wimbledonban.

Az év lezárásaként a teniszező egy összegző posztot is megosztott:

Ez volt a 2025-ös szezon – kemény, de hihetetlenül jutalmazó év. Egy Grand Slam-cím, világelsőség második éve, és néhány trófea később csak annyit mondhatok: hálás vagyok a csapatomnak, akik mindig mellettem állnak. Rengeteget tanultam az év során – jöhet 2026!