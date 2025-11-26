Live
A Kaposvár magabiztos győzelmet aratott a norvég Öksil Myre otthonában a női röplabda Challenge Kupa első fordulójának első mérkőzésén. A somogyi csapatot erősíti a csodaszép Szerényi Gréta is, aki nem csupán röplabdázásban, hanem díjugratásban is kiemelkedő, de még modellként is remekül megállja a helyét.

Vincent Lacombe vezetőedző együttese háromjátszmás győzelmet aratott norvég riválisa otthonában, előtte pedig a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében lépett pályára a Kecskemét ellen. A kupamérkőzésen Szerényi Gréta is játszott, a kecskeméti találkozót 10 ponttal zárta.

Szerényi Gréta, a Kaposvár csinos röplabdázója
Szerényi Gréta, a Kaposvár csinos röplabdázója
Fotó: instagram.com/szerenyigreti/

Szerényi Gréta, a sokoldalú szépség

A 27 éves center korábban megfordult a Nyíregyháza, az UTE, az MTK, a Jászberény és a Szent Benedek csapatában is, majd 2024 nyarán igazolt a Kaposvár együtteséhez. Első idényében klubjával az Extraliga 3. helyén zárt, míg a Magyar Kupában ezüstérmes lett a csapattal. 

„Nagyon jó szakmai stáb van mögöttünk itt Kaposváron akikben megbízhatunk, ennek köszönhetően is úgy érzem, hogy fejlődtem a játékomban ebben az évben! Jövőre is nagyon komoly céljai vannak a csapatnak, és én szeretném segíteni a KNRC-t mindenben, amiben csak tudom, mindemellett pedig szeretném jövőre is kihozni magamból a maximumot!” – mondta Szerényi februárban, amikor az idei szezonra is meghosszabbította szerződését.

A kaposváriak idén kiemeltként a Női Challenge Kupa főtáblájára kerültek, és az első forduló első meccsén 3-0-ra nyertek a norvég Öksil Myre otthonában, a Magyar Kupában pedig már ott vannak a legjobb nyolc között.

Ami a 178 centiméter magas játékost illeti, Szerényi egy másik sportágban, díjugratásban is bizonyította már sokoldalúságát, emellett modellként is remekül megállja a helyét, 

többször vett már részt profi fotózáson. 

A 27 éves sportolónőt a közösségi médiában imádják a rajongói, gyakran a „világ legszexisebb röplabdázónőjének” nevezik – a képei alapján, teljes joggal.

Szerényi Gréta, röplabda
Szerényi Gréta, röplabda
Szerényi Gréta, röplabda
Szerényi Gréta, röplabda
Szerényi Gréta, röplabda
Szerényi Gréta, röplabda
Szerényi Gréta, röplabda
Szerényi Gréta, röplabda
Szerényi Gréta, röplabda
Szerényi Gréta, röplabda
Szerényi Gréta, röplabda
Szerényi Gréta, röplabda
Szerényi Gréta, röplabda
Szerényi Gréta, röplabda
Szerényi Gréta, röplabda
Szerényi Gréta, röplabda
Szerényi Gréta, röplabda
Szerényi Gréta, röplabda
Szerényi Gréta, röplabda
Galéria: Új szexbomba a láthatáron: nehéz szavakat találni a szuperszexi magyar röplabdázónőre - képek
1/19
A 23 éves Szerényi Gréta nem csak kiváló játékos, de gyönyörű nő is

