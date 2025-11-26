Vincent Lacombe vezetőedző együttese háromjátszmás győzelmet aratott norvég riválisa otthonában, előtte pedig a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében lépett pályára a Kecskemét ellen. A kupamérkőzésen Szerényi Gréta is játszott, a kecskeméti találkozót 10 ponttal zárta.

Szerényi Gréta, a Kaposvár csinos röplabdázója

Fotó: instagram.com/szerenyigreti/

Szerényi Gréta, a sokoldalú szépség

A 27 éves center korábban megfordult a Nyíregyháza, az UTE, az MTK, a Jászberény és a Szent Benedek csapatában is, majd 2024 nyarán igazolt a Kaposvár együtteséhez. Első idényében klubjával az Extraliga 3. helyén zárt, míg a Magyar Kupában ezüstérmes lett a csapattal.

„Nagyon jó szakmai stáb van mögöttünk itt Kaposváron akikben megbízhatunk, ennek köszönhetően is úgy érzem, hogy fejlődtem a játékomban ebben az évben! Jövőre is nagyon komoly céljai vannak a csapatnak, és én szeretném segíteni a KNRC-t mindenben, amiben csak tudom, mindemellett pedig szeretném jövőre is kihozni magamból a maximumot!” – mondta Szerényi februárban, amikor az idei szezonra is meghosszabbította szerződését.

A kaposváriak idén kiemeltként a Női Challenge Kupa főtáblájára kerültek, és az első forduló első meccsén 3-0-ra nyertek a norvég Öksil Myre otthonában, a Magyar Kupában pedig már ott vannak a legjobb nyolc között.

Ami a 178 centiméter magas játékost illeti, Szerényi egy másik sportágban, díjugratásban is bizonyította már sokoldalúságát, emellett modellként is remekül megállja a helyét,

többször vett már részt profi fotózáson.

A 27 éves sportolónőt a közösségi médiában imádják a rajongói, gyakran a „világ legszexisebb röplabdázónőjének” nevezik – a képei alapján, teljes joggal.