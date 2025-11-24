A szexi 36 éves modell és színésznő, Jena Sims több különleges bikinis fotót is megosztott a közösségi oldalán – köztük egyet, amelyen pisztáciazöld fürdőruhában, kókuszt kortyolva pihen a parton.

A szexi Jena Sims

Fotó: Jena Sims/Instagram

Még mindig hihetetlenül szexi Jena Sims

Az Instagramon posztolt felvételhez humorosan hozzátette, hogy

férje fotós tehetsége is egyre jobb.

A páros láthatóan remekül érezte magát: Brooks Koepka a tengerparton pózolt kitárt karokkal, miközben Jena a napágyon lazított.

A kommentelők gyorsan ellepték a bejegyzést: többen dicsérték Jena megjelenését, egy rajongó szerint „tökéletes, mint mindig”, más pedig csak annyit írt – „ez irreális!”.

A házaspár nemrég egy vicces videóval is megnevettette követőit, amelyben Koepka vad tánclépésekkel tolakodott be Jena kamerája elé. A modell először nevetve próbált vele tartani, de végül inkább csak férje bohókás mozdulatait mutatta be a kamerának.

A Koepka–Sims páros mindezzel újra bizonyította, hogy nemcsak a golfpályán, hanem a közösségi médiában is tökéletes csapatot alkotnak.