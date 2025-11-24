Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli!

Ekkora mértékű lopást nem úszhat meg – Zelenszkij fejét követeli a Nyugat

Olvasta már?

Megrázó tragédia, egy doktornő holttestét emelték ki a Dunából

Link másolása
Vágólapra másolva!
Ismét elállt a gyönyörű hírességtől a lélegzet. Az amerikai golfozó, Brooks Koepka és a szexi felesége, Jena Sims pazar a Bahamákon nyaralnak, ahol a rajongók ismét bepillantást nyerhettek a pár csillogó életébe.

A szexi 36 éves modell és színésznő, Jena Sims több különleges bikinis fotót is megosztott a közösségi oldalán – köztük egyet, amelyen pisztáciazöld fürdőruhában, kókuszt kortyolva pihen a parton.

A szexi Jena Sims
A szexi Jena Sims
Fotó: Jena Sims/Instagram

Még mindig hihetetlenül szexi Jena Sims

Az Instagramon posztolt felvételhez humorosan hozzátette, hogy 

férje fotós tehetsége is egyre jobb.

A páros láthatóan remekül érezte magát:  Brooks Koepka a tengerparton pózolt kitárt karokkal, miközben Jena a napágyon lazított. 

A kommentelők gyorsan ellepték a bejegyzést: többen dicsérték Jena megjelenését, egy rajongó szerint „tökéletes, mint mindig”, más pedig csak annyit írt – „ez irreális!”.  

A házaspár nemrég egy vicces videóval is megnevettette követőit, amelyben Koepka vad tánclépésekkel tolakodott be Jena kamerája elé. A modell először nevetve próbált vele tartani, de végül inkább csak férje bohókás mozdulatait mutatta be a kamerának.  

A Koepka–Sims páros mindezzel újra bizonyította, hogy nemcsak a golfpályán, hanem a közösségi médiában is tökéletes csapatot alkotnak.  

Az amerikai golfsztár, Brooks Koepka szuperszexi felesége, Jena Sims
Az amerikai golfsztár, Brooks Koepka szuperszexi felesége, Jena Sims
Az amerikai golfsztár, Brooks Koepka szuperszexi felesége, Jena Sims
Az amerikai golfsztár, Brooks Koepka szuperszexi felesége, Jena Sims
Az amerikai golfsztár, Brooks Koepka szuperszexi felesége, Jena Sims
Az amerikai golfsztár, Brooks Koepka szuperszexi felesége, Jena Sims
Az amerikai golfsztár, Brooks Koepka szuperszexi felesége, Jena Sims
Az amerikai golfsztár, Brooks Koepka szuperszexi felesége, Jena Sims
Az amerikai golfsztár, Brooks Koepka szuperszexi felesége, Jena Sims
Az amerikai golfsztár, Brooks Koepka szuperszexi felesége, Jena Sims
Az amerikai golfsztár, Brooks Koepka szuperszexi felesége, Jena Sims
Az amerikai golfsztár, Brooks Koepka szuperszexi felesége, Jena Sims
Az amerikai golfsztár, Brooks Koepka szuperszexi felesége, Jena Sims
Az amerikai golfsztár, Brooks Koepka szuperszexi felesége, Jena Sims
Az amerikai golfsztár, Brooks Koepka szuperszexi felesége, Jena Sims
Az amerikai golfsztár, Brooks Koepka szuperszexi felesége, Jena Sims
Az amerikai golfsztár, Brooks Koepka szuperszexi felesége, Jena Sims
Az amerikai golfsztár, Brooks Koepka szuperszexi felesége, Jena Sims
Galéria: Az amerikai golfsztár őrjítően szexi felesége, Jena Sims
1/18
Az amerikai golfsztár, Brooks Koepka szuperszexi felesége, Jena Sims
  • Kapcsolódó cikkek:
A golfpályán fakadt sírva a világ legszexibb golfozónője – videó
„Öld meg magad!" – összeomlott a csinos golfsztár, zokogva beszélt a gyűlölködő üzenetekről
A szexszimbólum golfozónő újra felrobbantotta az internetet: Jessica Rabbitként hódított halloweenkor – képek

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!