A korábban a Vasasban és az Újpestben is megfordult korábbi válogatott labdarúgó, Juhár Tamás szexi lánya, Juhár Dalma nemcsak a pályán, de akár modellként is megállná a helyét.

A szexi Juhár Dalma ott van a legszebb magyar sportolók között

Fotó: Juhár Dalma/Instagram

A szexi Juhár Dalma felforrósítja a levegőt

Juhár Dalma még nyáron járt Dél-Olaszországban,

Pugliában. A klasszis röplabdázó nem akármilyen bikinis fotóka osztott meg, amelyek most a novemberi fagyok közepette még a lelkünket is felmelegítik.

Puglia, te egy álom vagy

- írta a bejegyzésben a Vasas röpise.

Ki ne indulna ilyen képek láttán azonnal Pugliába? A nyárra még várni kell jó pár hónapot, addig marad a nosztalgiázás, többek között Juhár Dalma nyári fotóinak is köszönhetően.