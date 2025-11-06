Live
A Vasas röplabdacsapatának kiváló játékosa, Juhár Dalma egyértelműen ott van a legszebb magyar sportolók között. A szexi sportolónő igazán vadító képpel lepte meg a rajongóit, a bikinis fotó pedig még a lelkünket is felmelegíti a szürke novemberi időjárás közepette.

A korábban a Vasasban és az Újpestben is megfordult korábbi válogatott labdarúgó, Juhár Tamás szexi lánya, Juhár Dalma nemcsak a pályán, de akár modellként is megállná a helyét.

A szexi Juhár Dalma ott van a legszebb magyar sportolók között
Fotó: Juhár Dalma/Instagram

A szexi Juhár Dalma felforrósítja a levegőt

Juhár Dalma még nyáron járt Dél-Olaszországban,

 Pugliában. A klasszis röplabdázó nem akármilyen bikinis fotóka osztott meg, amelyek most a novemberi fagyok közepette még a lelkünket is felmelegítik.

Puglia, te egy álom vagy

 - írta a bejegyzésben a Vasas röpise.

Ki ne indulna ilyen képek láttán azonnal Pugliába? A nyárra még várni kell jó pár hónapot, addig marad a nosztalgiázás, többek között Juhár Dalma nyári fotóinak is köszönhetően. 

