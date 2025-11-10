Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli!

Kész! Ennyi volt: Zelenszkij nem éli meg a karácsonyt

Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb örömhír érkezett Alan Shearer családjából. A legendás angol csatár szexi lánya, Chloe Shearert eljegyezte a rögbisztár párja, Micky Young – szinte napra pontosan egy évvel azután, hogy nővére, Hollie is igent mondott szerelmének.

A 33 éves szexi Chloe Shearer az Instagramon jelentette be az eljegyzést, miután Micky Young a Newcastle-i Wylam Breweryben tette fel neki a nagy kérdést.

A focilegenda szexi lánya, Chloe Shearer
A  focilegenda szexi lánya, Chloe Shearer
Fotó: Chloe Shearer/Instagram

Eljegyezték a szexi Chloe Shearert

A boldog menyasszony több képet is megosztott a megható pillanatról, 

a képaláírás pedig frappánsan szólt: „Forever YOUNG, azaz örökké fiatal” – utalva leendő férje nevére.

Micky Young 2023-ban vonult vissza profi rögbikarrierje után, melynek legnagyobb részét a Newcastle Falcons csapatában töltötte a Premiershipben. A rutinos irányító szerepelt még a Leicester Tigers, a Bath, valamint rövidebb ideig a francia Toulon és Gloucester színeiben is.  

Az eljegyzés híre természetesen eljutott Alan Shearerhez is, aki humorosan reagált lánya bejegyzésére: 

Már épp itt volt az ideje!

 – írta a Match of the Day szakértője.  

A család másik büszkesége, Hollie Shearer is megható üzenetet küldött testvérének: „A világ legjobb híre! A nővérem eljegyezte magát!” – osztotta meg követőivel.  

Érdekesség, hogy húga, Hollie eljegyzése éppen egy évvel korábban történt: ő tavaly decemberben mondott igent Joe Marchantnak, az angol rögbiválogatott játékosának. A romantikus lánykérés Párizsban zajlott, az Eiffel-toronynál, és azóta a pár Franciaországban él, miután Marchant 2023-ban a Stade Français csapatához szerződött.  

Úgy tűnik, Alan Shearer háza táján mostanában duplán is örömünnep van – két lány, két sportoló vőlegény, és rengeteg boldogság a láthatáron.

A focilegenda szexi lánya, Chloe Shearer
A focilegenda szexi lánya, Chloe Shearer
A focilegenda szexi lánya, Chloe Shearer
A focilegenda szexi lánya, Chloe Shearer
A focilegenda szexi lánya, Chloe Shearer
A focilegenda szexi lánya, Chloe Shearer
A focilegenda szexi lánya, Chloe Shearer
A focilegenda szexi lánya, Chloe Shearer
A focilegenda szexi lánya, Chloe Shearer
A focilegenda szexi lánya, Chloe Shearer
A focilegenda szexi lánya, Chloe Shearer
A focilegenda szexi lánya, Chloe Shearer
A focilegenda szexi lánya, Chloe Shearer
A focilegenda szexi lánya, Chloe Shearer
Galéria: A focilegenda vadóc lánya, Chloe Shearer
1/15
A focilegenda szexi lánya, Chloe Shearer

 

A szuperszexi magyar focistanő bikinis fotóitól eláll a lélegzet
A szexi magyar röplabdázónő bikinis fotója mindenkit felforrósít a novemberi hidegben

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!