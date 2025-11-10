A 33 éves szexi Chloe Shearer az Instagramon jelentette be az eljegyzést, miután Micky Young a Newcastle-i Wylam Breweryben tette fel neki a nagy kérdést.

A focilegenda szexi lánya, Chloe Shearer

Fotó: Chloe Shearer/Instagram

Eljegyezték a szexi Chloe Shearert

A boldog menyasszony több képet is megosztott a megható pillanatról,

a képaláírás pedig frappánsan szólt: „Forever YOUNG, azaz örökké fiatal” – utalva leendő férje nevére.

Micky Young 2023-ban vonult vissza profi rögbikarrierje után, melynek legnagyobb részét a Newcastle Falcons csapatában töltötte a Premiershipben. A rutinos irányító szerepelt még a Leicester Tigers, a Bath, valamint rövidebb ideig a francia Toulon és Gloucester színeiben is.

Az eljegyzés híre természetesen eljutott Alan Shearerhez is, aki humorosan reagált lánya bejegyzésére:

Már épp itt volt az ideje!

– írta a Match of the Day szakértője.

A család másik büszkesége, Hollie Shearer is megható üzenetet küldött testvérének: „A világ legjobb híre! A nővérem eljegyezte magát!” – osztotta meg követőivel.

Érdekesség, hogy húga, Hollie eljegyzése éppen egy évvel korábban történt: ő tavaly decemberben mondott igent Joe Marchantnak, az angol rögbiválogatott játékosának. A romantikus lánykérés Párizsban zajlott, az Eiffel-toronynál, és azóta a pár Franciaországban él, miután Marchant 2023-ban a Stade Français csapatához szerződött.

Úgy tűnik, Alan Shearer háza táján mostanában duplán is örömünnep van – két lány, két sportoló vőlegény, és rengeteg boldogság a láthatáron.