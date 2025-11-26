Hanna Cain 1999-ben született Doncasterben (Arksey), és — bár angol földön nevelkedett — walesi gyökerei révén válogatott lehetőséget is kapott. Fiatal korában a Sheffield United utánpótláscsapatainál nevelkedett, majd 2016-ban megkezdte a szexi focista a felnőtt pályafutását a másodosztályú Sheffield FC-nél. Itt 30 mérkőzésen 8 gólt szerzett, és már ekkor megmutatta gyorsaságát, támadó szellemét. Aztán 2018-ban profi szerződést kapott a Everton W.F.C.-tól — ez volt az első állomása az angol elitben.

A szexi focista, Hannah Cain

Fotó: Hannah Cain Instagram-oldala

A szexi labdarúgó a kapu előtt is veszélyes

2020-ban a Leicester City W.F.C. csapatához igazolt, és a mai napig itt focizik. A Leicesterrel együtt érték el, hogy a klub visszakerüljön az elitbe, és Cain – noha pályafutását többször súlyos sérülések hátráltatták – fontos tagja maradt a keretnek. Érdekesség vele kapcsolatban, hogy Cain korábban az angol utánpótlás válogatottakban is szerepelt (U17, U19, U21), de 2021 szeptemberében hivatalosan is visszatért walesi gyökereihez — és azóta a felnőtt válogatottban játszik.