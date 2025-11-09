Live
Megvan, hogyan élhetünk 200 évnél is tovább

Nemcsak Magyarországon, hanem az egész világon az egyik legszebbnek tartott női futballista, Süle Dóra különleges fotókkal lepte meg a rajongóit. Az ETO FC Győrt erősítő szexi játékos nem a pályán nyújtott teljesítményével, hanem a vadító bikinis fotóival hívta fel magára a figyelmet.

Süle Dóra, a Győr hihetetlen szexi magyar válogatott játékosa a pályán kívül is hatalmas népszerűségnek örvend.

A szexi Süle Dóra a női futball kiemelkedő hazai képviselője
Fotó: www.eto.hu / Süle Dóra

A szexi Süle Dórát imádják a rajongók

A focistának több mint

30 ezer követője van az Instagramon, a fotóit elnézve pedig ez nem is olyan meglepő. Süle a közösségi oldalán nagyon aktív, a bikinis fotóival pedig rendre felrobbantja az internetet.

Süle Dóra – aki nagyon sokat tett a női foci népszerűsítéséért – korábban az Origo Sportnak elismerte, hogy már most sokkal több figyelmet kapnak, mint pár éve, ugyanakkor hozzátette: 

Még nem tartunk ott, ahol a nemzetközi mezőny, ahol egy-egy meccsre megtelnek a stadionok.

Bár „elindult valami, és ez biztató”, a magyar női futball még mindig alacsony szinten van a népszerűség tekintetében.

