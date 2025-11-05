Live
Kiderült, mi okozta az öt halálos áldozatot követelő szentmártonkátai vonatbalesetet

Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar úszó, Burián Katalin kitett magáért. A a szexi magyar olimpikon ugyanis vadító fotókat osztott meg a rajongóival az egyik közösségi oldalon.

A 30 éves szexi úszónő, sok szép eredményt ért el a pályafutása során. Burián Katalin többek között 2018-ban Glasgow-ban és 2021-ben Budapesten is Európa-bajnoki bronzérmes lett 200 méter hátúszásban.

Hihetetlenül szexi a magyar úszónő, Burián Katalin
Fotó: kateyburian/Instagram

Hihetetlenül szexi Burián Katalin

A magyar olimpikon – aki a miómával is megküzdött pár éve – nemcsak a medencében, de azon kívül is nagyon aktív. Az Instagram-oldalára rendszeresen tölt fel dögös fotókat, a több mint 12 ezer követője nagy örömére.

A legutóbbi posztjában egy kávézását örökítette meg: Burián csizmában villantotta meg az elképesztő lábait. Nem meglepő, hogy több százan kedvelték a posztot és olyan kommentek érkeztek, mint például „azok a világbajnok lábaid".

Tény, ezzel a kijelentéssel nehéz lenne vitatkozni.

