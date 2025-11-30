A 27 éves szexi úszónő többszörös magyar bajnoknak vallhatja magát, 50 méter gyorson, mellen és pillangóban is felért a csúcsra.

A szexi magyar úszónő, Molnár Flóra

Fotó: Molnár Flóra/Instagram

A szexi Molnár Flóra visszatér

Molnár Flóra részt vett a 2016-os riói olimpián, majd egy évvel később a hazai rendezésű világbajnokságon is, mindeközben négy évig Alabamában járt egyetemre, majd hazaköltözött és gyermeke is született.

Ezt követően egy időre a versenysporttal felhagyott, de a közelmúltban ismét edzésbe lendült.