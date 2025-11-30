A nagykanizsai úszó, Molnár Flóra a közelmúltban ismét edzésbe lendült, hogy visszatérjen a versenyzés világába. A szexi olimpikon – aki nem mellesleg csodálatos anya –, bikinis fotói így a téli hidegben nem is jöhetnének jobbkor.
A 27 éves szexi úszónő többszörös magyar bajnoknak vallhatja magát, 50 méter gyorson, mellen és pillangóban is felért a csúcsra.
A szexi Molnár Flóra visszatér
Molnár Flóra részt vett a 2016-os riói olimpián, majd egy évvel később a hazai rendezésű világbajnokságon is, mindeközben négy évig Alabamában járt egyetemre, majd hazaköltözött és gyermeke is született.
Ezt követően egy időre a versenysporttal felhagyott, de a közelmúltban ismét edzésbe lendült.
A nagykanizsai szépség gyakran kényezteti el a közösségi oldalán dögös bikinis fotókkal a rajongóit. A jelenlegi téli fagyokban pedig mi is jöhetne jobban, mint pár igazán szexi nyári fotó.
