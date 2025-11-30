Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Háború

Éjjel bekövetkezett, amitől Moszkva hetek óta tartott – ilyen pusztítást még ők sem láttak

Link másolása
Vágólapra másolva!
A nagykanizsai úszó, Molnár Flóra a közelmúltban ismét edzésbe lendült, hogy visszatérjen a versenyzés világába. A szexi olimpikon – aki nem mellesleg csodálatos anya –, bikinis fotói így a téli hidegben nem is jöhetnének jobbkor.

A 27 éves szexi úszónő többszörös magyar bajnoknak vallhatja magát, 50 méter gyorson, mellen és pillangóban is felért a csúcsra.

A szexi magyar úszónő, Molnár Flóra
A szexi magyar úszónő, Molnár Flóra 
Fotó: Molnár Flóra/Instagram

A szexi Molnár Flóra visszatér

Molnár Flóra részt vett a 2016-os riói olimpián, majd egy évvel később a hazai rendezésű világbajnokságon is, mindeközben négy évig Alabamában járt egyetemre, majd hazaköltözött és gyermeke is született. 

Ezt követően egy időre a versenysporttal felhagyott, de a közelmúltban ismét edzésbe lendült.

A nagykanizsai szépség gyakran kényezteti el a közösségi oldalán dögös bikinis fotókkal a rajongóit. A jelenlegi téli fagyokban pedig mi is jöhetne jobban, mint pár igazán szexi nyári fotó.

Teljesen átlátszó ruhában pózolt a szexi angol sztárfocista – fotók
Balin vált szexi párduccá a szívdöglesztő magyar teniszezőnő – képek
Mély nyomot hagyott benne: újra kikerültek a magyar úszónőről készült szexi fotók


 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!