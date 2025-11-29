A felnőtt magyar bajnok, junior párosban wimbledoni bajnok teniszező folyamatosan megőrjíti a rajongóit. A szexi Stollár Fanny ismét az az Instagram-oldalán osztott meg vadító fotókat, ráadásul nem is akárhonnan.
A párosban világranglista 27. Stollár Fanny kiváló évet zárt, a szexi teniszezőnő most Balin piheni ki a fáradalmakat.
A szexi Stollár Fanny Balin pihen
A kiváló játékos pár nap alatt már
a negyedik poszttal lepte meg a rajongóit. Mindegyikben közös, hogy a lenyűgöző Balin készültek.
Nem meglepő, hogy a rajongók imádják a fotókat, a lájkok mellett a kommentek is folyamatosan érkeznek.
Lélegzetelállítóan gyönyörű
- írta az egyik rajongó, de sok szivecskés emoji is érkezett már a fotók alá.
Stollár Fanny posztjai és fotói a leghidegebb téli napokat is felmelegítik.
