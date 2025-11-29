A párosban világranglista 27. Stollár Fanny kiváló évet zárt, a szexi teniszezőnő most Balin piheni ki a fáradalmakat.

A szexi teniszezőnő, Stollár Fanny

Fotó: Stollár Fanny/Instagram

A szexi Stollár Fanny Balin pihen

A kiváló játékos pár nap alatt már

a negyedik poszttal lepte meg a rajongóit. Mindegyikben közös, hogy a lenyűgöző Balin készültek.

Nem meglepő, hogy a rajongók imádják a fotókat, a lájkok mellett a kommentek is folyamatosan érkeznek.

Lélegzetelállítóan gyönyörű

- írta az egyik rajongó, de sok szivecskés emoji is érkezett már a fotók alá.

Stollár Fanny posztjai és fotói a leghidegebb téli napokat is felmelegítik.