A Magyar Úszó-szövetség büszkén osztotta meg a hírt, miszerint a szexi Pádár Nikolet ösztől már Bowman által vezetett texasi egyetemi úszócsapat tagja lesz.

A szexi Pádár Nikolett Bob Bowman kezei alatt törne a csúcsra

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Texasi lett a szexi Pádár Nikolett

„Az idén ősztől Pádár Nikolett is Bob Bowman csapatát erősíti Kós Hubert mellett – és hát

Jockey Ewingék óta tudjuk, hogy a texasi identitás része a cowboy-kalap; szóval a texasi egyetemi csapat fotózásán Kikit így is megörökítették – de persze úgy is, hogy mindenki lássa, melyik országból érkezett. Hajrá, Kiki

– írta a dögös fotók mellé a MÚSZ a Facebook-oldalán.

Bob Bowman neve világszerte ismert, nemcsak a Michael Phelps-szel való sikeres együttműködés miatt, hanem azért is, mert a texasi egyetemmel világszínvonalú távlatokat biztosít a fiatal úszóknak, köztük a magyar tehetségeknek is.

Kós Hubert már a Bowman-csapat tagja, és Pádár is nagy reményekkel csatlakozik hozzá, hogy a nemzetközi élmezőnyben folytathassa fejlődését és versenyzői karrierjét.

A texasi egyetem szakmai háttere, a heti versenyzési rendszer és a magasan képzett edzői stáb ugyanis ideális környezetet jelent a világversenyekre való felkészüléshez. Jól látszik ez az olimpiai bajnok Kós Hubert teljesítményén is.