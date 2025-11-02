Live
Súlyos terrortámadás a vonaton – 10 embert késeltek meg

Látta már?

Itt az első börtönfotó P. Diddyről – felismerhetetlenségig torzult a sztár

Idén ősztől Pádár Nikolett is a legendás Bob Bowman által vezetett texasi egyetemi úszócsapat tagja lesz, akárcsak Kós Hubert. A szexi sportolónőről – aki a magyar úszósport egyik legtehetségesebb fiatal versenyzője – , a texasi egyetemhez tartozó csapat fotózásán a olyan képek is készültek, amelyeken vadító csizmát és cowboy-kalapot visel, utalva ezzel a texasi kultúrára.

A Magyar Úszó-szövetség büszkén osztotta meg a hírt, miszerint a szexi Pádár Nikolet ösztől már Bowman által vezetett texasi egyetemi úszócsapat tagja lesz.

A szexi Pádár Nikolett Bob Bowman kezei alatt törne a csúcsra
Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Texasi lett a szexi Pádár Nikolett

„Az idén ősztől Pádár Nikolett is Bob Bowman csapatát erősíti Kós Hubert mellett – és hát 

Jockey Ewingék óta tudjuk, hogy a texasi identitás része a cowboy-kalap; szóval a texasi egyetemi csapat fotózásán Kikit így is megörökítették – de persze úgy is, hogy mindenki lássa, melyik országból érkezett. Hajrá, Kiki

 – írta a dögös fotók mellé a MÚSZ a Facebook-oldalán.

Bob Bowman neve világszerte ismert, nemcsak a Michael Phelps-szel való sikeres együttműködés miatt, hanem azért is, mert a texasi egyetemmel világszínvonalú távlatokat biztosít a fiatal úszóknak, köztük a magyar tehetségeknek is.

Kós Hubert már a Bowman-csapat tagja, és Pádár is nagy reményekkel csatlakozik hozzá, hogy a nemzetközi élmezőnyben folytathassa fejlődését és versenyzői karrierjét. 

A texasi egyetem szakmai háttere, a heti versenyzési rendszer és a magasan képzett edzői stáb ugyanis ideális környezetet jelent a világversenyekre való felkészüléshez. Jól látszik ez az olimpiai bajnok Kós Hubert teljesítményén is.

