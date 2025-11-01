A korábban Twitterként ismert oldalon több mint 1,1 millió követővel rendelkező szexszimbólum sztár, Paige Spiranac az X-profilján osztotta meg a dögös fotót, amelyen vörösre festett hajjal, csillogó piros ruhában és kihívó pózban pózol, tökéletesen megidézve a klasszikus Roger nyúl a pácban című film ikonikus karakterét.

A szexszimbólum, Paige Spiranac

Fotó: Paige Spiranac/Instagram

Jessica Rabbitként hódított a szexszimbólum, Paige Spiranac

Boldog halloweent Jessica Rabbittől

– írta posztja alá a golfinfluenszer egy tök emojival kiegészítve, amire percek alatt zúdultak a rajongói kommentek. Egyik követője azt mondta, „túl gyönyörű ahhoz, hogy csak gyönyörűnek hívjuk”, míg más valaki azt írta: „Jessica Rabbit visszahívott, és azt mondta, el szeretné kérni a sminktitkaidat.”

Happy Halloween from Jessica Rabbit🎃 pic.twitter.com/iR1oK9UApI — Paige Spiranac (@PaigeSpiranac) October 31, 2025

Spiranac hónapok óta készült az ünnepre, és idén sem aprózta el: október minden napjára más-más jelmezt ígért. Korábban például Velma karakterét formálta meg a Scooby Doo-ból, barna parókával, narancssárga felsővel és piros szoknyával, ami szintén óriási sikert aratott a követői között.

It’s that time of year again🎃 31 costumes in 31 days starts tomorrow! All new costumes, no repeats from the last 2 years👻🎃🔥 Click here - https://t.co/xGe8owC70m pic.twitter.com/pStvdE4Yd3 — Paige Spiranac (@PaigeSpiranac) September 30, 2025

Az amerikai sztár elárulta: „Eljött az évnek az a szakasza! 31 nap, 31 különböző jelmez – idén sem ismétlek semmit az elmúlt két évből!”

A sorozatból már néhány bejegyzés is elég volt ahhoz, hogy a rajongók odáig legyenek: „Paige Spiranac a hónap végére teljesen megsemmisít engem ezzel a sokszínűséggel” – írta az egyik kommentelő.

Paige Spiranac mára a golf és a közösségi média egyik legnagyobb neve, több mint négy millió követővel az Instagramon. A golfpályán kívül saját előfizetéses platformot működtet „Passes” néven, YouTube-csatornáján pedig híres vendégekkel vesz részt játékos golfkihívásokban.

A sportoló az elmúlt évben a filmvásznon is feltűnt: kisebb szerepet kapott a Happy Gilmore 2-ben, ahol rajongói szerint ugyanolyan természetesen mozgott a kamera előtt, mint a golfpályán.

