Kurts Adams Rozentals korábban is nagy sajtófigyelmet kapott, miután elárulta, hogy mindössze öt hónap alatt több mint 100 ezer fontot (nagyjából 44 millió forint) keresett a a szexuális tartalmakkal foglalkozó OnlyFans-fiókjából.

Szexuális aktus miatt került bajba Kurts Adams Rozentals

Fotó: KIERAN GALVIN / NurPhoto

Szexvideós botrány miatt tiltották el a brit kajakost

Akkor úgy fogalmazott, hogy az oldalon keresett pénz teszi számára lehetővé, hogy tovább küzdjön az olimpiai álmaiért, mert az állami támogatás nem elég.

Az álmok azonban most jó időre szertefoszlani látszanak. A sportági fegyelmi bizottság ugyanis megállapította, hogy a szóban forgó videó „súlyosan lejáratta” a sportág hírnevét, és megsértette az „illetlen, sértő vagy erkölcstelen magatartásra” vonatkozó szabályokat.

A döntés szerint Rozentals két évre kizárásra kerül minden versenyről és válogatott edzésről. Sőt, már korábban, áprilisban kikerült a szövetség által működtetett World Class Programból is, amely az olimpiai felkészülést segíti.

❌ Kurts Adams Rozentals given two-year ban after being found to have uploaded video of himself performing ‘sexual act’ during airplane flight



Read more ⬇️https://t.co/uq32CGwXpN pic.twitter.com/APJM1K468f — Telegraph Sport (@TelegraphSport) November 1, 2025

A sportoló a BBC-nek adott interjúban nem mutatott különösebb megbánást:

Ez a tiltás soha nem történt volna meg, ha a sportolók megfelelő finanszírozásban részesülnének. Tudom, hogy a videó talán őrült dolognak tűnik, de nem volt illegális, és szerintem nem lehet egy ilyen miatt eltiltani egy sportolót

– idézi szavait a lap.

Rozentals korábban évi 16 ezer fontos támogatást kapott a program keretében, de már akkor is kijelentette, hogy ez az összeg nem elegendő a professzionális sportolói lét költségeinek fedezésére.

Bár a fegyelmi büntetés komoly csapás a karrierjére, a kajakos továbbra sem bánta meg a döntéseit:

„Utólag már nem posztolnék ilyen videót, de akkor életemben először láttam, hogy javul a pénzügyi helyzetem. Először tudtam magam fedezni az edzéseimet. Láttam az összefüggést a videók és az életszínvonalam változása között, szóval abban a lelkiállapotban logikus döntésnek tűnt. Őrült világban élünk, és nem bánom, amit tettem.”

Paddle UK has suspended canoeist and OnlyFans creator Kurts Adams Rozentals after he admitted to posting an explicit video to his public Instagram.



Rozentals previously claimed he was banned due to posting on OnlyFans but Paddle UK rejected those claims.



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/w5NPU8GHD4 — Sky News (@SkyNews) November 1, 2025

A brit szövetség (Paddle UK) közleményében hangsúlyozta:

„Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy biztonságos és nyitott környezetet biztosítsunk mindenki számára, és a fegyelmi szabályzat alapján ott teszünk lépéseket, ahol az szükséges és arányos.