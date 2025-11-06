Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A büszke nagymama is nagyon boldog, saját közösségi oldalán osztotta meg kisunokája fotóját. Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik kislánya pedig egyből elvarázsolta a kommentelőket is.

A felvételen Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka kislánya látható – tetőtől talpig narancssárga öltözékben, mintha csak halloween legcukibb kislánya lenne.

Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka halloween-i jelmezben osztott meg fotót a kislányukról
Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka halloweeni jelmezben osztott meg fotót a kislányukról
Fotó: Bors

Szoboszlai Dominik anyósa nagyon büszke

A fotót eredetileg Buzsik Borka tette közzé, ám olyan gyorsan elolvadt tőle a közösségi média, hogy Borka édesanyja sem tudott ellenállni: ő is megosztotta a képet a saját Facebook-oldalán – szúrta ki a Bors.

A mi kis tökéletesünk

 – írta a büszke nagymama egy kis szóviccel élve.

A sapka alól kikandikáló sötét hajtincsek pedig csak megerősítik: a pici örökölte édesapja vonásait, és ahogy Szoboszlai nemrég fogalmazott, „nagyon hasonlít rám”.

A kommentek pedig pillanatok alatt özönlöttek a poszt alá: „Mami és papi szemefénye!” - írta az egyik kommentelő.  „Tökös kiscsaj!” - kommentelte az egyik ismerős. „Nagyon édes!” - dicsérte az egyik hozzászóló.

Buzsik Borka édesanyja tehát hatalma büszkeséggel mutatta meg, milyen boldogságot hozott az életükbe az unoka.

Mit gondol Guardiola Szoboszlaiékról? A legendás edző megmondta a magáét
Újabb elképesztő bizonyíték arra, hogy Szoboszlai a Liverpool legfontosabb játékosa
Nagyon komoly jelzést kaptak a hétvégi rangadó előtt Szoboszlaiék
Szoboszlai csodaszép feleségének fotója felrobbantotta az internetet

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!