A felvételen Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka kislánya látható – tetőtől talpig narancssárga öltözékben, mintha csak halloween legcukibb kislánya lenne.
Szoboszlai Dominik anyósa nagyon büszke
A fotót eredetileg Buzsik Borka tette közzé, ám olyan gyorsan elolvadt tőle a közösségi média, hogy Borka édesanyja sem tudott ellenállni: ő is megosztotta a képet a saját Facebook-oldalán – szúrta ki a Bors.
A mi kis tökéletesünk
– írta a büszke nagymama egy kis szóviccel élve.
A sapka alól kikandikáló sötét hajtincsek pedig csak megerősítik: a pici örökölte édesapja vonásait, és ahogy Szoboszlai nemrég fogalmazott, „nagyon hasonlít rám”.
A kommentek pedig pillanatok alatt özönlöttek a poszt alá: „Mami és papi szemefénye!” - írta az egyik kommentelő. „Tökös kiscsaj!” - kommentelte az egyik ismerős. „Nagyon édes!” - dicsérte az egyik hozzászóló.
Buzsik Borka édesanyja tehát hatalma büszkeséggel mutatta meg, milyen boldogságot hozott az életükbe az unoka.