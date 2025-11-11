Live
Zelenszkij merényletet tervezett az oroszok ellen, segítsége is volt – ki nem találja, kicsoda

Felrobbant az internet, Szoboszlai Dominik táskában vitte a kislányát Telkibe – fotó

Hihetetlenül cuki fotó járta be az internetet. Mint arról mi is beszámoltunk Szoboszlai Dominik és a válogatott keret többi tagja hétfőn délután megérkezett Telkibe. A Liverpool magyar sztárja a közösségi oldalára is feltöltött pár fotót a megérkezésről, amelyből kiderült, hogy a kislánya is vele tartott.

A év meccsei jönnek a Szoboszlai Dominik fémjelezte magyar labdarúgó-válogatott számára: Marco Rossi csapata a csütörtöki, Örményország elleni, illetve a vasárnapi, Írország elleni mérkőzéseken vívhatja ki a továbbjutást a vb-selejtezős csoportból.

Szoboszlai Dominik stílusosan, a kislányával érkezett Telkibe
Szoboszlai Dominik stílusosan, a kislányával érkezett Telkibe
Fotó: Szoboszlai Dominik/Instagram

Szoboszlai Dominik megmutatta a kislányát

A hétvégi bajnoki fordulók után Európa minden szegletéből Telki felé vették az irányt azok, akik éppen nem a Fizz Ligában játszanak. Szoboszlai Dominik természetesen ezúttal is diktálja a divatot, mosolyogva, igazi stílusikonként érkezett meg. 

Sőt, nem akármilyen meglepetést is tartogatott a Liverpool sztárja. Szoboszlai Dominik ugyanis pár fotót feltöltött az Instagram-oldalára is, amelyek közül az egyik azonnal felrobbantotta az internetet.

Buzsik Borka - aki ugyancsak megosztotta a fotót a 24 óráig elérhető Insta-szorijában - és a magyar sztárfocista kislánya is ott volt Telkiben, méghozzá valami hihetetlenül cuki módon a táskában érkezve. Szoboszlai pedig ezt a pillanatot meg is osztotta a rajongóival.

A képre kattintva tudnak lapozgatni a fotók között:

