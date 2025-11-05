Live
Nincs már talán olyan magyar fociszurkolók, aki ne tudná, hogy a Liverpool 1-0-ra legyőzte a Real Madridot hazai pályán a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának negyedik fordulójának keddi játéknapján. A meccs egyik hőse a gólpasszt adó Szoboszlai Dominik volt, akinek természetesen a felesége is nagyon szurkolt. Buzsik Borka a közösségi odalán posztolt egy érdekes fotót.

Mint ismert, a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik a kezdőcsapatban szerepelt, és a 61. percben egy szabadrúgás után tökéletesen ívelte Alexis Mac Allister fejére a labdát, az argentin középpályás pedig megszerezte a vezetést, s mint később kiderült, a három pontot érő gólt.

Buzsik Borka tudta, hogy Szoboszlai lesz a hős?

Szoboszlai gyönyörű felesége, Buzsik Borka az Instagram-oldalára töltött fel egy fotót, amelyen egy asztálnál ülve mutatja a Liverpool-Real Madrid BL-találkozót beharangozó hivatalos meccsfüzetet.

Az nem derült ki, hogy a magyar focista párja mit evett, az viszont igen, hogy a Bajnokok Ligája-mérkőzést Szoboszlaival reklámozták ezúttal is. Buzsik Borka pedig boldogan ezt büszkén mutatta meg a 24 óráig elérhető Instagram-sztorijában, a fotóra pedig egy szív emoji is került. 

Buzsik Borka büszke lehetett ezúttal is Szoboszlai Dominikre 
Fotó: Buzsik Borka/Instagram

Buzsik Borka a helyszínen szurkolt a férjének, végül mindketten nagyon boldogan mehettek haza: a dögös anyuka jóllakott, Szoboszlai pedig gólpasszt adott, fantasztikusan játszott, és a Liverpool 1-0-ra legyőzte a Real Madridot.

A Liverpool a sikerével a hatodik helyre lépett előre a tabellán, míg a Real Madrid a jobb gólkülönbségének köszönhetően az ötödik a BL-ben.

A döntőt Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án 18 órától.

