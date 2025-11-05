Mint ismert, a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik a kezdőcsapatban szerepelt, és a 61. percben egy szabadrúgás után tökéletesen ívelte Alexis Mac Allister fejére a labdát, az argentin középpályás pedig megszerezte a vezetést, s mint később kiderült, a három pontot érő gólt.
Buzsik Borka tudta, hogy Szoboszlai lesz a hős?
Szoboszlai gyönyörű felesége, Buzsik Borka az Instagram-oldalára töltött fel egy fotót, amelyen egy asztálnál ülve mutatja a Liverpool-Real Madrid BL-találkozót beharangozó hivatalos meccsfüzetet.
Az nem derült ki, hogy a magyar focista párja mit evett, az viszont igen, hogy a Bajnokok Ligája-mérkőzést Szoboszlaival reklámozták ezúttal is. Buzsik Borka pedig boldogan ezt büszkén mutatta meg a 24 óráig elérhető Instagram-sztorijában, a fotóra pedig egy szív emoji is került.
Buzsik Borka a helyszínen szurkolt a férjének, végül mindketten nagyon boldogan mehettek haza: a dögös anyuka jóllakott, Szoboszlai pedig gólpasszt adott, fantasztikusan játszott, és a Liverpool 1-0-ra legyőzte a Real Madridot.
A Liverpool a sikerével a hatodik helyre lépett előre a tabellán, míg a Real Madrid a jobb gólkülönbségének köszönhetően az ötödik a BL-ben.
A döntőt Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án 18 órától.
Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!