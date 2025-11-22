Szoboszlai Dominik – aki a világhírű World Soccer magazin decemberi kiadásának címlapján szerepel – óriási népszerűségnek örvend, ám a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányának feleségét is nagy figyelem övezi.

Szoboszlai Dominik párja, Buzsik Borka élvezi a futballista feleségek életét

Fotó: Bors

Szoboszlai Dominik felesége szereti a luxust

Buzsik Borka nevét mára az egész ország megismerhette. A korábban marketingesként dolgozó lány a futballista feleségek luxus életét éli, férjével és kislányukkal sztárokhoz méltó fényűzésben élnek Angliában.

A Liverpool magyar középpályásának felesége nemrég talpig feketébe öltözve mutatta meg magát a követőinek egy 24 órán át látható Instagram-történetben – szúrta ki a Bors. A fotót egy gardróbszoba hatalmas tükrében készítette saját magáról, ahol térdig érő, magassarkú bőrcsizmát és kabát viselt. Több rajongónak azonban egy kiegészítőn akadt meg a szeme.

A megjelenésének legfeltűnőbb eleme ugyanis egy klasszikus Chanel táska volt, amely a márka egyik legismertebb és legidőtállóbb darabja. A kezében tartott fekete-arany színű táska ára a hivatalos oldalon nem kevesebb, mint 4250 angol fontba, vagyis közel 2 millió forintba kerül.

Buzsik Borka legutóbb a gyermekéről is megosztott egy képet, amelyen jól látható, mekkorát nőtt már az augusztusban született kislányuk, aki a magyar válogatott novemberi vb-selejtezői előtt az apukája táskájában bukkant fel. A fotón az is látszik, hogy a babájuknak barna színű a haja, nem véletlenül mondta korábban a Liverpool középpályása, hogy lánya rá hasonlít.