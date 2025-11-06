A golfsztár, Paige Spiranac – akit több mint négymillióan követnek az Instagramon –, a napokban lépett pályára a „Internet Invitational” nevű golfeseményen, ám szereplése nem mindenkinek nyerte el a tetszését.

Fotó: Paige Spiranac/Instagram

Online zaklatták, kiborult a golfsztár Paige Spiranac

Egyesek durván támadták őt, sőt, egyenesen életveszélyes fenyegetéseket is kapott.

Az egyik üzenetet meg is osztotta, amelyben egy ismeretlen felhasználó trágár szavakkal szidalmazta, és öngyilkosságra buzdította.

Bad news all your favorite golf personalities got eliminated in the Internet Invitational



Good news I’m finally wearing this shirt in the next episode pic.twitter.com/USFJEBb6yW — Paige Spiranac (@PaigeSpiranac) November 3, 2025

Az üzenet így szólt:

Kib.szottul utállak. Te hülye se..fej azt hiszed, hogy sokkal jobb vagy, mint bárki más a versenyen. Öld meg magad, te hülye s..gfej!

A történtek hatására a korábbi profi golfozó egy megható, könnyekkel teli videóban reagált, ahol nyíltan beszélt arról, mennyire nehezen viseli a gyűlöletet és az elutasítást.

„Köszönöm mindenkinek a kedves üzeneteket, tényleg sokat jelentenek nekem” – mondta zaklatottan. – „Nem szoktam ilyet csinálni, de most valamiért nagyon mélyen érintett ez a gyűlölet. Egész életemben küzdöttem a társas helyzetekkel, a barátkozással, a beilleszkedéssel. Talán furcsán hangzik,

de nem vagyok az a típus, akit mindenki azonnal kedvel.”

Spiranac elárulta, mennyire várt mér a versenyre, mert végre úgy érezte, végre újra megtalálta a helyét a golfos közösségben. A negatív reakciók azonban mély sebeket ejtettek rajta. „Sokáig próbáltam olyan közegre lelni, ahol elfogadnak. Az Internet Invitational alatt azt hittem, végre sikerült. Most viszont, amikor visszanézem, újra előtörtek a gyerekkori bizonytalanságok, az érzés, hogy senki sem kedvel igazán.”

A könnyes vallomás gyorsan terjedt a közösségi médiában, ahol rengeteg követője szimpátiáját és támogatását fejezte ki. Sokan kiálltak mellette, elítélve az online zaklatást.

Az Internet Invitational összdíjazása mintegy egymillió dollár, és a golfos tartalomgyártók legjobbjait vonultatja fel különféle formátumokban. Spiranac korábban még jókedvűen készült a versenyre: Halloween alkalmából Jessica Rabbitként pózolt egy csillogó piros ruhában, amit milliók lájkoltak is. A mosolya mögött azonban – mint most kiderült – komoly lelki terhet cipel.