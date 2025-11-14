Live
Csütörtökön este Londonban lépett pályára a szerb labdarúgó válogatott. A 2026-os foci-vb-n való részvételért Albániával versenyt futó délszlávok soraiban ott volt Luka Jovics is, akit elkísért szupermodell kedvese, Szofija Milosevics is.

A 2026-os foci-vb európai selejtezőinek K csoportjában rangadót rendeztek hétfőn. Legalábbis papíron mindenféleképpen, ugyanis Anglia fogadta Szerbiát. Csakhogy míg a házigazda már 6 forduló után megváltotta a jegyét a jövő nyári tornára, addig a szerbek még az ősi rivális albánokkal hadakoztak a pótselejtezőért. Az angolok 2-0-s győzelme (és Albánia 1-0-s andorrai sikere) azt jelentette, hogy a szerbek számára véget értek a selejtezők. A csapat egyik csatára, Luka Jovics azonban így is győztesnek érezheti magát, hiszen szupermodell kedvese, Szofija Milosevics mindig ott van mellette.

Fotó: Instagram.com/sofijamilo/

Szofija Milosevics, a szupermodell

A 34 éves Szofija Milosevics jól ismert szereplő a divatszakmában. Olyan nagy márkáknak volt többek között már a reklámarca, mint a Diesel, vagy a tervezője nevét viselő Jeremy Scott.

A még mindig csak 27 éves Luka Joviccsal 2019 óta van együtt. A 48-szoros szerb válogatott azóta megfordult már a Real Madridnál, az AC Milannál, a Fiorentinánál, az Eintracht Frankfurtnál (ahonnan Madridba került anno), most pedig az AEK Athén játékosa. Azaz a milánói és a New York-i kifutókon otthonosan mozgó Szofija megismerkedhetett az európai pénzvilág és a reneszenász fővárosával is. 

Bár Szofiján ez nem látszik, a párnak két közös gyermeke van, az ötéves Alekszej és a három éves Teodor.

Madridban, Frankfurtban, Milánóban és Firenzében is éltek már együtt
Galéria: Szofija Milosevics, a szerb csatár, Luka Jovics párja
