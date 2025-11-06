A brit bokszoló, Ross Kitchen 33 év börtönt kaphat Törökországban, miután megpróbálta leharapni egy taxis orrát.
Ross Kitchen megpróbálta leharapni a taxis orrát
A vádirat szerint a sokkoló incidens még április 14-én történt Isztambul Eyüpsultan városrészében, amit az autó fedélzeti kamerája is rögzített.
A felvételeken látszik, ahogy Kitchen a hátsó ülésről előrehajol, egyik karjával a sofőr torkát szorítja, másikkal az arcát húzza magához – mintha meg akarná harapni. Ezután ujjaival a taxis szemét támadja, majd dulakodás tör ki az út szélén.
A 56 éves Kadir Bicer végül el tudott menekülni, de súlyos sérüléseket szenvedett. Kórházba szállították, ahol több napig kómában feküdt, és intenzív osztályon ápolták. Vallomásában elmondta:
Arcom egy része még mindig érzéketlen, az egyik szememre nem látok, és elvesztettem némi mozgásképességet is. Éjszakánként sikítva ébredek fel. Igazságot akarok.
A taxis azt is állította, hogy a támadó 60 ezer török lírát és 45 eurót is elvett tőle. Elmondása szerint Kitchen először a Taksim városrészbe akart utazni fix áron, ő viszont a taxiórát akarta használni. Ekkor fajult el a helyzet.
A rendőrség rövid időn belül elfogta a brit állampolgárt, akit előzetes letartóztatásba helyeztek. A vádak súlyosak: az ügyészség „csonttöréssel járó, szörnyű indulatból elkövetett szándékos testi sértéssel” és rablással vádolja.
Kitchen a bíróságon azt mondta, mentális problémákkal küzd, és pánikroham tört rá az autóban.
Már Törökországba érkezésem előtt sem éreztem jól magam. Azt hittem, elrabolnak, ezért támadtam
– állította.
Az ügyet november 4-én tárgyalták az isztambuli büntetőbíróságon.
Az ügyészség 13 és 33 év közötti szabadságvesztést kér a vádlott számára.
Ross Kitchen pere tovább folytatódik – a brit bokszoló sorsa most a török bíróság kezében van.