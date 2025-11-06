A brit bokszoló, Ross Kitchen 33 év börtönt kaphat Törökországban, miután megpróbálta leharapni egy taxis orrát.

A bokszoló, Ross Kitchen megpróbálta leharapni a taxis orrát

Fotó: X

Ross Kitchen megpróbálta leharapni a taxis orrát

A vádirat szerint a sokkoló incidens még április 14-én történt Isztambul Eyüpsultan városrészében, amit az autó fedélzeti kamerája is rögzített.

A felvételeken látszik, ahogy Kitchen a hátsó ülésről előrehajol, egyik karjával a sofőr torkát szorítja, másikkal az arcát húzza magához – mintha meg akarná harapni. Ezután ujjaival a taxis szemét támadja, majd dulakodás tör ki az út szélén.

A 56 éves Kadir Bicer végül el tudott menekülni, de súlyos sérüléseket szenvedett. Kórházba szállították, ahol több napig kómában feküdt, és intenzív osztályon ápolták. Vallomásában elmondta:

Arcom egy része még mindig érzéketlen, az egyik szememre nem látok, és elvesztettem némi mozgásképességet is. Éjszakánként sikítva ébredek fel. Igazságot akarok.

⚠️WARNING: This post describes a violent assault.



A British boxer, Ross Kitchen, is on trial in Turkey facing up to 33 years in prison for the brutal assault of a taxi driver that was captured on dashcam.



The 56-year-old driver, Kadir Bicer, was left in a coma after the April… pic.twitter.com/G49SwCegD4 — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) November 5, 2025

A taxis azt is állította, hogy a támadó 60 ezer török lírát és 45 eurót is elvett tőle. Elmondása szerint Kitchen először a Taksim városrészbe akart utazni fix áron, ő viszont a taxiórát akarta használni. Ekkor fajult el a helyzet.

A rendőrség rövid időn belül elfogta a brit állampolgárt, akit előzetes letartóztatásba helyeztek. A vádak súlyosak: az ügyészség „csonttöréssel járó, szörnyű indulatból elkövetett szándékos testi sértéssel” és rablással vádolja.

Eyüpsultan’da taksiciyi darp eden İngiliz boksör, hâkim karşısına çıktı



💬 “Kaçırıldığımı düşündüm, panik atak geçirdim” diyerek kendini savunan Ross Kitchen’a karşı taksici Kadir Biçer:



▪️ “Gözüm kör oldu, her gece kabuslarla uyanıyorum"https://t.co/NlV6SW7lp2 — Türkiye Gazetesi (@turkiyegazetesi) November 4, 2025

Kitchen a bíróságon azt mondta, mentális problémákkal küzd, és pánikroham tört rá az autóban.

Már Törökországba érkezésem előtt sem éreztem jól magam. Azt hittem, elrabolnak, ezért támadtam

– állította.

Az ügyet november 4-én tárgyalták az isztambuli büntetőbíróságon.

Az ügyészség 13 és 33 év közötti szabadságvesztést kér a vádlott számára.

Ross Kitchen pere tovább folytatódik – a brit bokszoló sorsa most a török bíróság kezében van.