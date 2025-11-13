Szomorú hír érkezett. Súlyos tűzeset rázta meg szerda éjjel az angol harmadosztályban szereplő Exeter City FC-t, a tűzoltók késő estig küzdöttek a lángok megfékezéséért a stadionban. A beszámolók szerint a tűz körülbelül 23 óra körül keletkezett, és gyorsan terjedni kezdett a létesítmény egyik részében.
Tűz pusztított éjszaka az angol harmadosztályban szereplő Exeter City FC stadionjában.
Tűz ütött ki az Exeter City stadionjában
A helyszínről készült megrázó felvételeken
vastag, fekete füstoszlopok láthatók, miközben a tűzoltók több vízsugárral próbálták eloltani a tüzet, hogy megakadályozzák annak továbbterjedését.
A helyi hatóságok egyelőre nem tudták megállapítani, mi okozta a tüzet, de
az első jelentések szerint a lángok az Adam Stansfield lelátó mögötti területről indultak ki.
A klub szurkolói döbbenten reagáltak a hírekre, sokan a közösségi médiában reagáltak a döbbenetes hírekre. Egy hozzászóló például a következőket írta: „Remélem, mindenki jól van.”
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!