Tűz pusztított éjszaka az angol harmadosztályban szereplő Exeter City FC stadionjában.

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Tűz ütött ki az Exeter City stadionjában

A helyszínről készült megrázó felvételeken

vastag, fekete füstoszlopok láthatók, miközben a tűzoltók több vízsugárral próbálták eloltani a tüzet, hogy megakadályozzák annak továbbterjedését.

A helyi hatóságok egyelőre nem tudták megállapítani, mi okozta a tüzet, de

az első jelentések szerint a lángok az Adam Stansfield lelátó mögötti területről indultak ki.

Fire at Exeter City Football Club this evening pic.twitter.com/0qG5FfGKIY — Richard Hayes (@RichieJHayes79) November 12, 2025

A klub szurkolói döbbenten reagáltak a hírekre, sokan a közösségi médiában reagáltak a döbbenetes hírekre. Egy hozzászóló például a következőket írta: „Remélem, mindenki jól van.”