Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szomorú hír érkezett. Súlyos tűzeset rázta meg szerda éjjel az angol harmadosztályban szereplő Exeter City FC-t, a tűzoltók késő estig küzdöttek a lángok megfékezéséért a stadionban. A beszámolók szerint a tűz körülbelül 23 óra körül keletkezett, és gyorsan terjedni kezdett a létesítmény egyik részében.

Tűz pusztított éjszaka az angol harmadosztályban szereplő Exeter City FC stadionjában.

Tűz volt az Exeter City stadionjában
Tűz volt az Exeter City stadionjában 
Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Tűz ütött ki az Exeter City stadionjában

A helyszínről készült megrázó felvételeken 

vastag, fekete füstoszlopok láthatók, miközben a tűzoltók több vízsugárral próbálták eloltani a tüzet, hogy megakadályozzák annak továbbterjedését.  

A helyi hatóságok egyelőre nem tudták megállapítani, mi okozta a tüzet, de 

az első jelentések szerint a lángok az Adam Stansfield lelátó mögötti területről indultak ki.  

A klub szurkolói döbbenten reagáltak a hírekre, sokan a közösségi médiában reagáltak a döbbenetes hírekre. Egy hozzászóló például a következőket írta: „Remélem, mindenki jól van.”  

Pimaszul fiatal és csinos az olasz focicsapat elnöke – fotók
Sorozatos botrányai után kirúgta a Fradi korábbi edzőjét az orosz focicsapat
Ez a győzelem most tényleg kötelező, újabb lépést kell tenni a vb-szereplés felé

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!