A rajongók azonnal arra következtettek, hogy a brazil szupersztár, Vinícius Junior hamarosan apai örömök elé néz.

Fotó: instagram.com/virginia/

A találgatások azonban nem tartottak sokáig:

kiderült, hogy az egész csak egy mesterséges intelligencia által generált átverés.

¿Cómo que Vini va a ser padre? pic.twitter.com/iDE9aOQO00 — (fan) Aʟʙᴇʀᴛo (@AlberrtoRM2) November 6, 2025

Az eredeti fotó az influenszer Virginia Fonseca hivatalos Instagram-oldaláról származik – az alábbi posztot lapozgatva meg is tekinthető –, és

semmiféle tesztet nem tartalmaznak, csupán egy szerelmes párt, akik vidáman pózolnak a kamerának.

Vinícius Junior tehát egyelőre nem lesz apa – legalábbis még nem most.