Zelenszkij gátlástalan hazudozó – mutatjuk, most miben kamuzott hatalmasat

Úgy néz ki, a mai világban ehhez már hozzá kell szoknunk. Az internet felrobbant, miután villámgyorsan terjedni kezdtek azok a képek, amelyeken a Real Madrid sztárja, Vinícius Junior és barátnője, az influenszer Virginia Fonseca láthatók – a tükör előtt mosolyogva, kezükben pedig egy terhességi tesztet tartva. Ám mint kiderült, korai volt a rajongók öröme.

A rajongók azonnal arra következtettek, hogy a brazil szupersztár, Vinícius Junior hamarosan apai örömök elé néz.

Vinícius Junior szerelmes, de egyelőre még nem lesz apa
Fotó: instagram.com/virginia/

Vinícius Junior apa lesz?

A találgatások azonban nem tartottak sokáig: 

kiderült, hogy az egész csak egy mesterséges intelligencia által generált átverés.

Az eredeti fotó az influenszer Virginia Fonseca hivatalos Instagram-oldaláról származik – az alábbi posztot lapozgatva meg is tekinthető –, és 

semmiféle tesztet nem tartalmaznak, csupán egy szerelmes párt, akik vidáman pózolnak a kamerának.  

Vinícius Junior tehát egyelőre nem lesz apa – legalábbis még nem most.  

