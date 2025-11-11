Úgy néz ki, a mai világban ehhez már hozzá kell szoknunk. Az internet felrobbant, miután villámgyorsan terjedni kezdtek azok a képek, amelyeken a Real Madrid sztárja, Vinícius Junior és barátnője, az influenszer Virginia Fonseca láthatók – a tükör előtt mosolyogva, kezükben pedig egy terhességi tesztet tartva. Ám mint kiderült, korai volt a rajongók öröme.
A rajongók azonnal arra következtettek, hogy a brazil szupersztár, Vinícius Junior hamarosan apai örömök elé néz.
Vinícius Junior apa lesz?
A találgatások azonban nem tartottak sokáig:
kiderült, hogy az egész csak egy mesterséges intelligencia által generált átverés.
Az eredeti fotó az influenszer Virginia Fonseca hivatalos Instagram-oldaláról származik – az alábbi posztot lapozgatva meg is tekinthető –, és
semmiféle tesztet nem tartalmaznak, csupán egy szerelmes párt, akik vidáman pózolnak a kamerának.
Vinícius Junior tehát egyelőre nem lesz apa – legalábbis még nem most.
