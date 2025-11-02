A Real Madrid múlt hétvégi győzelme a címvédő Barcelona ellen nem csupán az eredmény, hanem Vinícius Júnior hisztirohama és balhéja miatt is emlékezetes maradt. A brazil támadó nem akarta elhinni, hogy a 72. percben lecserélik, azért magából kikelve mutogatott a kispad felé, sőt Xabi Alonsót is elküldte melegebb éghajlatra, amivel könnyen lehet, hogy végérvényesen elvágta magát a spanyol edzőnél, noha azóta már nyilvánosan bocsánatot kért.

Vinícius Júnior nehezen fogadta el, hogy lecserélték a Real Madrid-Barcelona rangadón

Fotó: ALBERTO GARDIN / NurPhoto

Rátalált a szerelem Vinícius Júniorra

Vinícius a mérkőzés után azért vélhetően nem sírta tele a párnáját csak azért, mert lecserélték, főleg, hogy most már van kinek a karjaiban vigasztalódni. A brazil csatár új barátnője, Virginia Fonseca ugyanis megosztott néhány közös fotót az Instagram oldalán, amivel először vállalták fel nyilvánosan a szerelmüket. Az egyik képen a tévés műsorvezetőnő egy szívet formál a kezével, egy másikon pedig a Real játékosa öleli gyengéden kedvesét, miközben körülöttük hemzsegnek a piros szív alakú lufik és az ágyra kiszórt rózsaszirmok.

A romantikus bejegyzéshez a futballsztár diszkréten csak a keresztnevük kezdőbetűit és egy szív hangulatjelet írt kommentben, ami félreérthetetlen utalás arra, hogy egy párt alkotnak.

A kommentszekciót elárasztották a rajongók és a hírességek kedves üzenetei. Többek között a kétszeres aranylabdás brazil klasszis, Ronaldo Luís Nazário de Lima, a Manchester City támadója, Erling Haaland, a legszexibb női futballistának tartott Alisha Lehmann és Vinícius madridi csapattársa, Eduardo Camavinga is gratulált, míg Neymar viccesen ezt írta: „szerelmes a kisfiú”.

A népszerű műsorvezető és influenszer – korábban a brazil énekes, Zé Felipe felesége volt, akitől van már három gyereke – többször is ellátogatott már Madridba, a Villarreal elleni mérkőzésen például Real-mezben szurkolt a Santiago Bernabéu lelátóján. Így nem véletlen, hogy Vinícius és a nála egy évvel idősebb Virginia viszonyáról már hetek óta cikkeztek a bulvársajtóban, bár első sorban arról, hogy a kapcsolatuk megromlott, miután kiszivárogtak a futballista Day Magalhaes brazil modellel váltott privát üzenetei. A megosztott képek szerint azonban nemhogy nem szakítottak, de boldogabbak, mint valaha, és ezt már nem is titkolják.