A Real Madrid brazil támadója az utóbbi napokban leginkább amiatt került a címlapokra, mert állítólag megromlott a kapcsolata Xabi Alonso vezetőedzővel. Vinícius Júniornak viszont a magánéletében nincs oka a panaszra, különösen most, hogy új barátnője mellett megtalálta a boldogságot.

A Real Madrid múlt hétvégi győzelme a címvédő Barcelona ellen nem csupán az eredmény, hanem Vinícius Júnior hisztirohama és balhéja miatt is emlékezetes maradt. A brazil támadó nem akarta elhinni, hogy a 72. percben lecserélik, azért magából kikelve mutogatott a kispad felé, sőt Xabi Alonsót is elküldte melegebb éghajlatra, amivel könnyen lehet, hogy végérvényesen elvágta magát a spanyol edzőnél, noha azóta már nyilvánosan bocsánatot kért.

Vinícius Júnior nehezen fogadta el, hogy lecserélték a Real Madrid-Barcelona rangadón
Vinícius Júnior nehezen fogadta el, hogy lecserélték a Real Madrid-Barcelona rangadón
Fotó: ALBERTO GARDIN / NurPhoto

Rátalált a szerelem Vinícius Júniorra

Vinícius a mérkőzés után azért vélhetően nem sírta tele a párnáját csak azért, mert lecserélték, főleg, hogy most már van kinek a karjaiban vigasztalódni. A brazil csatár új barátnője, Virginia Fonseca ugyanis megosztott néhány közös fotót az Instagram oldalán, amivel először vállalták fel nyilvánosan a szerelmüket. Az egyik képen a tévés műsorvezetőnő egy szívet formál a kezével, egy másikon pedig a Real játékosa öleli gyengéden kedvesét, miközben körülöttük hemzsegnek a piros szív alakú lufik és az ágyra kiszórt rózsaszirmok.

A romantikus bejegyzéshez a futballsztár diszkréten csak a keresztnevük kezdőbetűit és egy szív hangulatjelet írt kommentben, ami félreérthetetlen utalás arra, hogy egy párt alkotnak.

A kommentszekciót elárasztották a rajongók és a hírességek kedves üzenetei. Többek között a kétszeres aranylabdás brazil klasszis, Ronaldo Luís Nazário de Lima, a Manchester City támadója, Erling Haaland, a legszexibb női futballistának tartott Alisha Lehmann és Vinícius madridi csapattársa, Eduardo Camavinga is gratulált, míg Neymar viccesen ezt írta: „szerelmes a kisfiú”.

A népszerű műsorvezető és influenszer – korábban a brazil énekes, Zé Felipe felesége volt, akitől van már három gyereke – többször is ellátogatott már Madridba, a Villarreal elleni mérkőzésen például Real-mezben szurkolt a Santiago Bernabéu lelátóján. Így nem véletlen, hogy Vinícius és a nála egy évvel idősebb Virginia viszonyáról már hetek óta cikkeztek a bulvársajtóban, bár első sorban arról, hogy a kapcsolatuk megromlott, miután kiszivárogtak a futballista Day Magalhaes brazil modellel váltott privát üzenetei. A megosztott képek szerint azonban nemhogy nem szakítottak, de boldogabbak, mint valaha, és ezt már nem is titkolják.

Az ismert influenszert egyébként Brazília egyik legbefolyásosabb nőjének tartják, tekintve, hogy 54 millió követője van az Instagramon, ami csupán hárommillióval kevesebb, mint amennyivel Vinícius büszkélkedhet.

Íme, Virginia Fonseca legjobb képei:

Virginia Fonseca, a brazil válogatott Vinícius Júnior új barátnője
Virginia Fonseca rendkívül népszerű, az Instagramon közel 54 millió követője van
Virginia Fonseca rendkívül népszerű, az Instagramon közel 54 millió követője van
Vinícius Júnior új barátnője három gyerek után is bombaformában van
Vinícius Júnior új barátnője három gyerek után is bombaformában van
Vinícius Júnior új barátnője három gyerek után is bombaformában van
Virginia Fonseca, a brazil válogatott Vinícius Júnior új barátnője
Virginia Fonseca mostanában rendszeresen felbukkan a Real Madrid meccsein
A népszerű brazil műsorvezetőnek három gyereke is van korábbi házasságából
Virginia Fonseca mostanában rendszeresen felbukkan a Real Madrid meccsein
Virginia Fonseca, a brazil válogatott Vinícius Júnior új barátnője
Vinícius Júnior új barátnője három gyerek után is bombaformában van
Virginia Fonseca rendkívül népszerű, az Instagramon közel 54 millió követője van
Virginia Fonseca, a brazil válogatott Vinícius Júnior új barátnője
Virginia Fonseca rendkívül népszerű, az Instagramon közel 54 millió követője van
Galéria: A legbefolyásosabb brazil nőnek a Real Madrid sztárja sem tudott ellenállni
1/16
Virginia Fonseca, a brazil válogatott Vinícius Júnior új barátnője
