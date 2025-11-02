A Real Madrid múlt hétvégi győzelme a címvédő Barcelona ellen nem csupán az eredmény, hanem Vinícius Júnior hisztirohama és balhéja miatt is emlékezetes maradt. A brazil támadó nem akarta elhinni, hogy a 72. percben lecserélik, azért magából kikelve mutogatott a kispad felé, sőt Xabi Alonsót is elküldte melegebb éghajlatra, amivel könnyen lehet, hogy végérvényesen elvágta magát a spanyol edzőnél, noha azóta már nyilvánosan bocsánatot kért.
Rátalált a szerelem Vinícius Júniorra
Vinícius a mérkőzés után azért vélhetően nem sírta tele a párnáját csak azért, mert lecserélték, főleg, hogy most már van kinek a karjaiban vigasztalódni. A brazil csatár új barátnője, Virginia Fonseca ugyanis megosztott néhány közös fotót az Instagram oldalán, amivel először vállalták fel nyilvánosan a szerelmüket. Az egyik képen a tévés műsorvezetőnő egy szívet formál a kezével, egy másikon pedig a Real játékosa öleli gyengéden kedvesét, miközben körülöttük hemzsegnek a piros szív alakú lufik és az ágyra kiszórt rózsaszirmok.
A romantikus bejegyzéshez a futballsztár diszkréten csak a keresztnevük kezdőbetűit és egy szív hangulatjelet írt kommentben, ami félreérthetetlen utalás arra, hogy egy párt alkotnak.
A kommentszekciót elárasztották a rajongók és a hírességek kedves üzenetei. Többek között a kétszeres aranylabdás brazil klasszis, Ronaldo Luís Nazário de Lima, a Manchester City támadója, Erling Haaland, a legszexibb női futballistának tartott Alisha Lehmann és Vinícius madridi csapattársa, Eduardo Camavinga is gratulált, míg Neymar viccesen ezt írta: „szerelmes a kisfiú”.
A népszerű műsorvezető és influenszer – korábban a brazil énekes, Zé Felipe felesége volt, akitől van már három gyereke – többször is ellátogatott már Madridba, a Villarreal elleni mérkőzésen például Real-mezben szurkolt a Santiago Bernabéu lelátóján. Így nem véletlen, hogy Vinícius és a nála egy évvel idősebb Virginia viszonyáról már hetek óta cikkeztek a bulvársajtóban, bár első sorban arról, hogy a kapcsolatuk megromlott, miután kiszivárogtak a futballista Day Magalhaes brazil modellel váltott privát üzenetei. A megosztott képek szerint azonban nemhogy nem szakítottak, de boldogabbak, mint valaha, és ezt már nem is titkolják.
Az ismert influenszert egyébként Brazília egyik legbefolyásosabb nőjének tartják, tekintve, hogy 54 millió követője van az Instagramon, ami csupán hárommillióval kevesebb, mint amennyivel Vinícius büszkélkedhet.
Íme, Virginia Fonseca legjobb képei:
