Elképesztő vallomás. Wayne Rooney, a Manchester United legendája – aki 17 éve él házasságban a feleségével, Coleennel és négy fiút nevelnek (Kait, Klayt, Kitet és Cass-t) – nem rejtette véka alá, hogy mennyire utálja Mr Tumble-t, a gyerekek egyik népszerű bohócfiguráját, éppen ezért döntött a vazektómia mellett.

A legendás csatár, Wayne Rooney sok-sok órát töltött azzal, hogy a népszerű CBeebies-széria epizódjait nézte a fiaival.

Wayne Rooney egy bohóc miatt hozott végleges döntést
Wayne Rooney egy bohóc miatt hozott végleges döntést
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Wayne Rooney megőrült: vazektómia egy bohóc miatt?

A negyedik gyerekénél volt az a pont, amikor úgy érezte, nem bírja tovább, és soha többet nem akarja megnézni egyik fia miatt sem a műsort soha többet.

A Wayne Rooney Show-ban így mesélt: 

Utálom Mr Tumble-t. Egyszer a Match of the Day műsor egyik öltözőjében ültem, és ő mellettem volt. Nem az zavart, amit csinál, hanem az, hogy végig kellett néznem minden egyes gyerekkel. Már nem bírom tovább. Ő az oka, hogy megcsináltattam a sterilizációt. Nem akartam még egy gyereket, aki miatt végig kellene néznie ezt megint.

Coleen azonban másban látja az okokat, amiért meghozták ezt a döntést. Egy 2023-as interjúban elmondta, hogy a család akkor érezte teljesnek magát, amikor megszületett a legfiatalabb fiú, Cass, aki most 7 éves. Bár lányuk nem született, úgy érezték, hogy már több gyereket nem szeretnének.

Coleen elárulta: „Mindig úgy gondoltam, hogy talán három gyerek lesz, de aztán jött a negyedik, és tudtuk, hogy így már teljes a család. Wayne és én beszélgettünk a vazektómiáról. Azt mondta, hogy ezután többet nem, így megtette, és ez megnyugtatott engem, hogy nem lesz több gyerek.”

Wayne és Coleen Liverpoolban ismerkedtek meg, amikor mindketten 12 évesek voltak, 16 évesen kezdtek el járni, majd 2008-ban összeházasodtak.

