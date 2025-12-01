Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli!

Döbbenetes dolog derült ki Zelenszkij sorsáról

Link másolása
Vágólapra másolva!
Hamarosan az egész világ rá figyelhet. A keddtől vasárnapig a lengyelországi Lublinban sorra kerülő rövidpályás úszó Európa-bajnokságon Ábrahám Minna az egyéni legjobbjait szeretné megjavítani. A gyönyörű magyar úszónőt nem csak az eredményei miatt imádják a rajongói.

Az Egyesült Államokban készülő Ábrahám Minna az M1 aktuális csatornának beszélt arról, miben fejlődött az elmúlt időszakban.

Ábrahám Minna lehet a rövidpályás úszó Eb egyik magyar sztárja
Ábrahám Minna lehet a rövidpályás úszó Eb egyik magyar sztárja
Fotó: Ábrahám Minna/Instagram

Ábrahám Minna egyre jobb formában van

„A párizsi olimpia óta egyre jobb formában érzem magam, és ezt szeretném átmenteni az Eb-re" - jelentette ki, majd hozzátette, a 25 méteres medencében egyre jobb a fordulókban és a delfinezésekben.

A rövidpályás versenyeken ez dönt, de remélhetőleg később az ötven méteres medencékben is érződik majd a fejlődésem. Rövidpályán rutinos vagyok már, de annyira szoros a mezőny, hogy délelőtt és délután is csúcsformában kell úszni

 - mondta a 19 éves, világ- és Európa-bajnoki érmes, olimpiai döntős úszó, aki 50, 100, 200 és 400 méter gyorson indul az Eb-n.

„Az egyéni csúcs megdöntése mindig cél számomra, mert a jó időeredményből adódik a jó helyezés is, de elsősorban az foglalkoztat, hogy hogyan ússzam meg azt a jó időt" - fogalmazott.

Ábrahám Minnát a rajongói nem csak az eredményei miatt szeretik, a fiatal portolónő pedig örömmel oszt meg magáról fotókat a közösségi oldalán. A legutóbbi Instagram-bejegyzésében csak annyit írt, hogy „hamarosan", illetve elhelyezett egy médianap hashteget is. 

A fotóit pedig imádják a követői, a számos kedvelés mellett többek között olyan kommentek érkeztek, mint, hogy a „A legszebb és leggyorsabb".

Átlátszó felsőben mutogatta gigantikus melleit a bombázó teniszezőnő – képek
A szexi magyar úszónő bikinis fotói a jeget is felolvasztják – képek
Balin vált szexi párduccá a szívdöglesztő magyar teniszezőnő – képek

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!