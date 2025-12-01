Az Egyesült Államokban készülő Ábrahám Minna az M1 aktuális csatornának beszélt arról, miben fejlődött az elmúlt időszakban.

Ábrahám Minna lehet a rövidpályás úszó Eb egyik magyar sztárja

Fotó: Ábrahám Minna/Instagram

Ábrahám Minna egyre jobb formában van

„A párizsi olimpia óta egyre jobb formában érzem magam, és ezt szeretném átmenteni az Eb-re" - jelentette ki, majd hozzátette, a 25 méteres medencében egyre jobb a fordulókban és a delfinezésekben.

A rövidpályás versenyeken ez dönt, de remélhetőleg később az ötven méteres medencékben is érződik majd a fejlődésem. Rövidpályán rutinos vagyok már, de annyira szoros a mezőny, hogy délelőtt és délután is csúcsformában kell úszni

- mondta a 19 éves, világ- és Európa-bajnoki érmes, olimpiai döntős úszó, aki 50, 100, 200 és 400 méter gyorson indul az Eb-n.

„Az egyéni csúcs megdöntése mindig cél számomra, mert a jó időeredményből adódik a jó helyezés is, de elsősorban az foglalkoztat, hogy hogyan ússzam meg azt a jó időt" - fogalmazott.

Ábrahám Minnát a rajongói nem csak az eredményei miatt szeretik, a fiatal portolónő pedig örömmel oszt meg magáról fotókat a közösségi oldalán. A legutóbbi Instagram-bejegyzésében csak annyit írt, hogy „hamarosan", illetve elhelyezett egy médianap hashteget is.

A fotóit pedig imádják a követői, a számos kedvelés mellett többek között olyan kommentek érkeztek, mint, hogy a „A legszebb és leggyorsabb".