Az Egyesült Államokban készülő Ábrahám Minna az M1 aktuális csatornának beszélt arról, miben fejlődött az elmúlt időszakban.
Ábrahám Minna egyre jobb formában van
„A párizsi olimpia óta egyre jobb formában érzem magam, és ezt szeretném átmenteni az Eb-re" - jelentette ki, majd hozzátette, a 25 méteres medencében egyre jobb a fordulókban és a delfinezésekben.
A rövidpályás versenyeken ez dönt, de remélhetőleg később az ötven méteres medencékben is érződik majd a fejlődésem. Rövidpályán rutinos vagyok már, de annyira szoros a mezőny, hogy délelőtt és délután is csúcsformában kell úszni
- mondta a 19 éves, világ- és Európa-bajnoki érmes, olimpiai döntős úszó, aki 50, 100, 200 és 400 méter gyorson indul az Eb-n.
„Az egyéni csúcs megdöntése mindig cél számomra, mert a jó időeredményből adódik a jó helyezés is, de elsősorban az foglalkoztat, hogy hogyan ússzam meg azt a jó időt" - fogalmazott.
Ábrahám Minnát a rajongói nem csak az eredményei miatt szeretik, a fiatal portolónő pedig örömmel oszt meg magáról fotókat a közösségi oldalán. A legutóbbi Instagram-bejegyzésében csak annyit írt, hogy „hamarosan", illetve elhelyezett egy médianap hashteget is.
A fotóit pedig imádják a követői, a számos kedvelés mellett többek között olyan kommentek érkeztek, mint, hogy a „A legszebb és leggyorsabb".