Ana Ivanovic és Schweinsteiger a sportvilág egyik legismertebb párosa volt. Mindketten sikeresek voltak a maguk sportágában, 2016-ban, velencei esküvőjük idején óriási médiafigyelmet kaptak. A két sportoló 2014-ben találkozott először, amikor Schweinsteiger még a Bayern München játékosa volt. A német klasszis egy évvel később, 2015-ben a Manchester Unitedhez szerződött, miközben Ivanovic ekkor már sportoló pályafutása befejezése felé közeledett.

Ana Ivanovic és Bastian Schweinsteiger elválnak

Fotó: FELIX HORHAGER / DPA

Ana Ivanovic kezdeményezte a válást

Ivanovic, 2008-ban megnyerte a Roland Garrost, az esküvőjük évében pedig visszavonult a profi tenisztől. Ivanovic képviselője, Christian Schertz már idén júliusban bejelentette, hogy a pár „kibékíthetetlen ellentétek” miatt különválik. A BILD értesülése szerint Ivanovic novemberben hivatalosan is beadta a válókeresetet a müncheni kerületi bíróságon.

A volt világelső állítólag gyermektartásdíjat is kérelmezett Palma de Mallorcában, ahol három fiával — Lukával, Leonnal és Teóval — él. Legkisebb gyermekük 2023-ban született.

A Daily Mail áprilisban arról számolt be, hogy a házasságuk válságba került a két fél életmódjának különbségei miatt. Schweinsteiger gyakran utazott szakértői és tévés munkái miatt, miközben Ivanovic több időt töltött Szerbiában, ahol családja segített a gyerekek körüli teendőkben Belgrádban.

2024 óta nem mutatkozott nyilvánosan a korábbi álompár

Fotó: JC OLIVERA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A pár utolsó nyilvános megjelenése a 2024-es Laver Kupán volt Berlinben. Később még posztoltak magukról egy karácsonyi vásáron, de ezt követően jóval ritkábbak lettek a közös családi képek, mostanra pedig minden közös kép eltűnt Ivanovic Instagram-fiókjáról.

A német sajtó szerint Schweinsteigert júniusban többször látták együtt új barátnőjével, akit a gyerekek iskolájából ismerhetett meg. A nő – akit a sajtó csak „Silva” néven említ – bolgár származású, és többször nyaralt együtt a 40 éves egykori futballistával, többek között Mallorcán és korábban Marokkóban is.

A BILD szerint a viszony 2024 nyara óta tartott. A német Bunte magazin úgy értesült: Ivanovic eleinte kész lett volna megbocsátani a család kedvéért, de végül szakított Schweinsteigerrel, miután a férfi kijelentette, hogy „szabadon akar élni”.

