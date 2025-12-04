Andy Carroll, az egykori angol válogatott csatár a napfényes Zanzibáron pihent barátnőjével, Lou Teasdale-lel.

A pár egy sor idilli fotót osztott meg közösségi oldalán, amelyekben látható, ahogy a tengerparton napoznak, friss gyümölcsökkel reggeliznek és búvárkodásra készülnek. Lou a képekhez azt írta: „Zanzibár a világ legszebb szigete”, amelyhez Carroll egy meghitt üzenettel reagált:

Olyan szerencsések vagyunk. Nagyon szeretlek.

A Tanzánia partjainál fekvő sziget igazi trópusi paradicsom, ahol az átlaghőmérséklet ritkán esik 28 °C alá.

Nem csoda, hogy a páros láthatóan maximálisan kihasználta a hely adottságait: fürdés, napfény, egzotikus élővilág és pihenés jellemezte a kalandjukat.

Lou Teasdale, aki korábban az angol énekes-dalszerző, Harry Styles frizuráit és sminkjeit készítette, ma már a divat- és szépségipar ismert alakja. Párja, Andy Carroll jelenleg a Dagenham & Redbridge csapatát erősíti az angol National League South-ban, azaz az angol futball hatodosztályában.

Bár Carroll karrierje már távol van a Premier League csillogásától, a csatár bizonyította, hogy még mindig képes jó teljesítményre. A közelmúltban egy AFC Totton elleni mérkőzésen 31 percen belül mesterhármast szerzett, ezzel hatra növelve szezonbeli góljainak számát. A meccs után hálásan posztolt: „Köszönöm a támogatást, nagyon örülök a győzelemnek és a három gólnak. Folytassuk így tovább!”

Zanzibár tehát nemcsak pihenésre, hanem inspirációra is szolgált a páros számára, akikkel kapcsolatban még arról szóltak a hírek, hogy szét is válhatnak az útjaik.