Újra boldogok? Korábban még arról szólak a hírek, hogy az Instagram-fiókját is törölte Andy Carroll, miután a magánéletében sem rendeződtek a dolgok, ám most úgy tűnik, újra boldog. A Liverpool egykori bukott focistája és a bombázó barátnője, Lou Teasdale ugyanis álomnyaraláson vettek részt Zanzibáron.

Andy Carroll, az egykori angol válogatott csatár a napfényes Zanzibáron pihent barátnőjével, Lou Teasdale-lel.

Andy Carroll szexi barátnője, Lou Teasdale
Andy Carroll szexi barátnője, Lou Teasdale 
Fotó: Lou Teasdale/Instagram

Andy Carroll és Lou Teasdale újra együtt?

A pár egy sor idilli fotót osztott meg közösségi oldalán, amelyekben látható, ahogy a tengerparton napoznak, friss gyümölcsökkel reggeliznek és búvárkodásra készülnek. Lou a képekhez azt írta: „Zanzibár a világ legszebb szigete”, amelyhez Carroll egy meghitt üzenettel reagált: 

Olyan szerencsések vagyunk. Nagyon szeretlek.  

A Tanzánia partjainál fekvő sziget igazi trópusi paradicsom, ahol az átlaghőmérséklet ritkán esik 28 °C alá. 

Nem csoda, hogy a páros láthatóan maximálisan kihasználta a hely adottságait: fürdés, napfény, egzotikus élővilág és pihenés jellemezte a kalandjukat.  

@louteasdale #zanzibar #wintersun #winterholiday #africa @Andy Carroll ♬ Island In The Sun - Weezer

Lou Teasdale, aki korábban az angol énekes-dalszerző, Harry Styles frizuráit és sminkjeit készítette, ma már a divat- és szépségipar ismert alakja. Párja, Andy Carroll jelenleg a Dagenham & Redbridge csapatát erősíti az angol National League South-ban, azaz az angol futball hatodosztályában.  

Bár Carroll karrierje már távol van a Premier League csillogásától, a csatár bizonyította, hogy még mindig képes jó teljesítményre. A közelmúltban egy AFC Totton elleni mérkőzésen 31 percen belül mesterhármast szerzett, ezzel hatra növelve szezonbeli góljainak számát. A meccs után hálásan posztolt: „Köszönöm a támogatást, nagyon örülök a győzelemnek és a három gólnak. Folytassuk így tovább!”  

Zanzibár tehát nemcsak pihenésre, hanem inspirációra is szolgált a páros számára, akikkel kapcsolatban még arról szóltak a hírek, hogy szét is válhatnak az útjaik.

Galéria: Andy Carroll barátnője, Lou Teasdale
Lou Teasdale, az ex-liverpooli csatár, Andy Carroll barátnője
@louteasdale #zanzibar #zanzibarbeach ♬ This is heaven - Nightshade | Seattle Tattoos

 

 

